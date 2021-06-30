Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın almadan önce Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlara bakıyor. Düğün sezonun açılması ve koronavirüs yasaklarının bitmesiyle beraber altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran 2021 bugün yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…
Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi sorularının yanıtını arıyor. 30 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? 30 Haziran Çarşamba gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?