Ekonomi Altın fiyatları düşüşte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları düşüşte

Altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın almadan önce Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlara bakıyor. Düğün sezonun açılması ve koronavirüs yasaklarının bitmesiyle beraber altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Hem alıcısını hem satıcısını yakından ilgilendiren altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Haziran 2021 bugün yarım, cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Haziran altın fiyatları: Bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor?
Altın fiyatları merak ediliyor.

Elinde altını bulunan ya da altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi sorularının yanıtını arıyor. 30 Haziran Çarşamba haftanın üçüncü günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda yükselişe geçen altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? 30 Haziran Çarşamba gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den alınıp satılıyor?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 493,78

SATIŞ(TL) 493,86

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 801,00

SATIŞ(TL) 816,00

Altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın fiyatı düştü mü?
EKONOMİ
Altın fiyatlarında son durum: Bugün gram altın fiyatı düştü mü?

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.600,00

SATIŞ(TL) 1.630,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 3.196,00

SATIŞ(TL) 3.247,00

Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
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Çeyrek altının gerçeğinin 16 kat aşağısına yani 50 TL’ye satıldığını ve son zamanlarda artan altın fiyatlarından sonra vatandaşların altının 10’da 1 fiyatına satılan imitasyon altına yöneldiklerini söyleyen Gümüşçü Gökhan Yanmaz, ”İmitasyona ilgi yoğun. Biz de çeşidimizi o yönde geliştirdik. Vatandaşlar altın fiyatlarının yükselmesinden dolayı takı ve ziynet eşyası istiyorlar. Biz de getiriyoruz. İşimiz de güzel...
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İmitasyon altınlar, normal altınların 10’da 1’i fiyatında. Güzel bilezik çeşitlerimiz var. Kolye çeşitlerimiz var. Saat arkası modellerimiz var. Bileziklerimizin fiyatı 100 TL’den başlıyor. Birebir orijinal ve kaplaması çok güzel garantili ürünler satıyoruz. Trabzon hasırları var, saat arkası dediğimiz modeller var. Normal bir saat arkasının fiyatı ise ortalama 200 TL’ye satılıyor. 7 sıralı Trabzon hasırları da ortalama 250 TL’ye satılıyor. Sıra sayısı düştükçe fiyatları da düşüyor” dedi.
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Gerçeği ile birebir aynı <br> <br> Düğün yapan ailelerin de altın fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı imitasyon altına yöneldiklerini ifade eden Yanmaz, ”Tuğralı kolyelerden alıyorlar, saat arkası bileziklerden alıyorlar, bileziklerden alanlar var. Hatta gelin kızlarına gelip alanlar bile oluyor. Yani mesela 3 tane gerçek bilezik alıyorlar, daha sonra bize gelerek onun arkasını imitasyon bilekliklerle dolduruyorlar. Bu şekilde de gelin kızımızın 8 tane bileziği oluyor...
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Altın alacak kadar durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor. Bileziğini, kolyesini ve saat arkasını alıyorlar. Ortaya güzel de bir kombin çıkıyor. Altının fiyatı da bundan sonra düşmez hatta daha çıkar diye düşünüyorum. Bu dünya piyasasında pekte düşeceğe benzemiyor. Altının fiyatının artmasıyla da imitasyona olan ilgi daha da artıyor...
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Mesela geçen seneki imitasyona olan ilgi ile bu seneki arasında çok fark var. Satışlarımız 2-3’e katlandı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile alıp kullanabilirler. Çünkü ürünlerimiz gerçeği ile birebir aynı. Garantili ve birebir değişim yapıyoruz. Yani rahat bir şekilde takabilirler” ifadelerini kullandı.
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Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL
Gerçeği ile birebir aynı: 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin liraya mal ediyorlar
Kayseri'de altın fiyatlarının yükselmesi ile birlikte imitasyona altına olan ilgi arttı. Çeyrek altının imitasyonu bile 50 TL'ye satılırken, vatandaşlar normalde 40 bin TL olan ziynet alışverişini bin TL'ye mal ediyorlar. 15 yıldır gümüşçülük yapan Gökhan Yanmaz imitasyon altın satışları ile ilgili, “Durumu olmayan aileler düzen alışverişini bizden yapıyor" dedi.


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