30 Kasım döviz fiyatları: Doların kaç lira euro ne kadar oldu? Dolar haftaya nasıl başladı? Döviz fiyatlarındaki dalgalanma sonrası yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde doların fiyatının kaç lira olduğunu merak ederken 30 Kasım döviz fiyatları da belli oldu. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 09:13 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 09:13 Yeni Şafak