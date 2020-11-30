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30 Kasım döviz fiyatları: Doların kaç lira euro ne kadar oldu?

Dolar haftaya nasıl başladı?

Döviz fiyatlarındaki dalgalanma sonrası yatırımcılar haftanın ilk işlem gününde doların fiyatının kaç lira olduğunu merak ederken 30 Kasım döviz fiyatları da belli oldu. İşte yeni günde dolar ve euroda son rakamlar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
30 Kasım döviz fiyatları: Doların kaç lira euro ne kadar oldu?
30 Kasım döviz fiyatları: Doların kaç lira euro ne kadar oldu?

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir gelişme içinde olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde iç piyasada da dövizler yeni haftaya yatay düzeylerde başladılar.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8470 liradan, avro 9,4120 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 7,8450 liradan alınan dolar, 7,8470 liradan satılıyor. 9,4100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3580 lira olmuştu.

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