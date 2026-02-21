38 yeni projeyle 7 bin kilometre yeni demir yolu

Planlanan hatların hangi şehirleri birbirine bağladığı konusuna da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şunları kaydetti: “Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı'nın yanı sıra Siirt-Kurtalan ve Samsun-Çorum hatları, yapımına başlamayı planladığımız projeler arasında yer alıyor. Yeni hatlarla demir yolu hem çevreci ulaşım politikalarının hem de net sıfır karbon hedeflerinin en önemli taşıyıcısı olacak. Ayrıca, projelerimiz hayata geçtiğinde İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerini bağlayacak, kuzey-güney demir yolu koridorları daha da güçlenecek.”