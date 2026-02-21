38 yeni projeyle 7 bin kilometre yeni demir yolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni demir yolu hattının etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yeni projelerin Türkiye’nin 14 bin kilometreyi aşan demir yolu ağı yüzde 50 artıracak. Bakan Uraloğlu, “Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı'nın yanı sıra Siirt-Kurtalan ve Samsun-Çorum hatları, yapımına başlamayı planladığımız projeler arasında yer alıyor” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu yatırımlarında yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni hattın etüt ve proje çalışmaları tamamlandı" dedi. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demir yolunun yeniden Türkiye'nin omurgası olacağını belirten Uraloğlu, çalışmalarda kısa sürede yapım aşamasına geçileceği bilgisini verdi. Uraloğlu, “Türkiye, demir yolu yatırımlarında yeni bir döneme girdi. Toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni hattın etüt ve proje çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) projelendirdiği 30 yeni hattın toplam uzunluğu 5 bin 402 kilometre, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün (AYGM) projelendirdiği 8 hattın uzunluğu ise 1682 kilometre” dedi.
EKONOMİYLE ENTEGRE YENİ NESİL DEMİR YOLU AĞI
Bu projelerle Türkiye'nin demir yolu ağının uluslararası ulaştırma koridorlarıyla tam uyumlu hale geleceğine dikkat çeken Uraloğlu, “Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya açılan güzergahlar, Türkiye üzerinden kesintisiz bağlanacak. Bu adım, ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney akslarında stratejik koridorların birbirine bağlanmasını, üretim ve tüketim merkezlerinin entegrasyonunu, limanların, organize sanayi bölgelerinin ve lojistik üslerin doğrudan demir yolu ağına katılmasını sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.
DAHA HIZLI İHRACAT DAHA ÇEVRECİ EKONOMİ
Uraloğlu, demir yollarının yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını, ekonomik büyümede stratejik rol oynadığını dile getirdi. Yeni projelerin uygulamaya alınmasıyla sanayi ve tarım üretim merkezlerinin doğrudan demir yolu ağına bağlanacağına dikkati çeken Uraloğlu, "İhracat yükleri limanlara ve sınır kapılarına hızlı, ekonomik ve çevreci şekilde taşınacak. İç turizm ve şehirler arası yolculuklar daha konforlu ve güvenli olacak. Yeni hatlarla hem iç pazarımız daha dinamik hale gelecek hem de uluslararası ticaret ağlarına daha güçlü bağlanacağız. Böylece Türkiye, doğudan batıya, kuzeyden güneye uzanan uluslararası lojistik koridorlarının merkezi olacak.
Yeni hatlar kuzey-güney ulaşımını güçlendirecek
- Planlanan hatların hangi şehirleri birbirine bağladığı konusuna da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şunları kaydetti: “Eskişehir-Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı'nın yanı sıra Siirt-Kurtalan ve Samsun-Çorum hatları, yapımına başlamayı planladığımız projeler arasında yer alıyor. Yeni hatlarla demir yolu hem çevreci ulaşım politikalarının hem de net sıfır karbon hedeflerinin en önemli taşıyıcısı olacak. Ayrıca, projelerimiz hayata geçtiğinde İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerini bağlayacak, kuzey-güney demir yolu koridorları daha da güçlenecek.”