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Ekonomi

ABD basınından dikkat çeken Türk savunma sanayii yorumu: Erdoğan'ın projesi meyvesini verdi

Türk savunma sanayiinin geldiği nokta dünyaya parmak ısırtmaya devam ediyor. Son olarak ABD basınından dikkat eken bir analiz geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yerli firmalara verdiği destekle 2000'lerin başında başlattığı savunma sanayiindeki devrimin, bugün dış politika ve ihracatta büyük bir etki yarattığını ifade eden CNBC, "Erdoğan'ın projesi meyvesini verdi" dedi.

13:34 . 28/03/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

ABD basınının saygın kuruluşlarından CNBC, Türk savunma sanayiinin gelişimine dair bir haber yayımladı. Savunma sanayiindeki değişimin köklerinin 2000 yılların başında gerçekleştiği kaydedilen analizde, "Katil İHA'lar ve milyar dolarlık anlaşmalar: Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisi, küresel nüfuzunu artırıyor" başlığı kullanıldı. Türkiye'nin özellikle de İHA'larla birlikte dış politikada da el yükselttiği ifade edilen yazıda, "Türkiye'nin küresel savunma sanayiindeki rolünü ileri taşıyan tek şey İHA'lar değil. Türk savunma sanayii şirketlerinin son birkaç yılda yaptığı uluslararası anlaşmaların sayısı, hızlıca artan talebi ve Ar-Ge'ye yapılan yatırımı gösteriyor, Türk dış siyaseti için de kaldıraç etkisi oluyor" ifadeleri kullanıldı.

İhracata katkısı büyük

Bayraktar TB2'nin Ukrayna savaşındaki rolüne vurgu yapılan analizde, savunma sanayiindeki ihracatın geldiği nokta şu cümlelerle anlatıldı: "Türkiye 2022'de 4,4 milyar dolar savunma ihracatı yaptı. Bu, bazı Avrupa ülkelerinin yıllık savunma bütçesinden fazla. Söz konusu rakam 2023′te 6 milyar dolara çıkarması bekleniyor."

'Dönüşüm 2000'li yıllarda başladı'

Türkiye'nin bu alanda 2 bin şirketi bulunduğu belirtilen haberde, "Bu dönüşümün kökleri, 2000'li yılların başında Ankara'nın modern ve kendi kendine yetebilen bir savunma sektörü kurma ve yerli yatırımı teşvik etme stratejisine dayanıyor. Erdoğan'ın yerli firmalara güçlü devlet yatırımları yapmaya devam ettiği yirmi yıllık projesi, silah satışlarının Türkiye'nin yurtdışındaki etkisini (Asya, Orta Doğu, Avrupa, Körfez bölgesi) artırmasıyla meyvelerini veriyor. Türkiye'nin üretim ayak izi ABD, Rusya ve Çin gibi büyük oyunculara kıyasla hala küçük olsa da Ukrayna'nın yanı sıra Libya, Suriye ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında kullanılan Bayraktar insansız hava aracı gibi silahlarının performansıyla dikkatleri üzerine çekti" ifadeleri kullanıldı.





#recep tayyip erdoğan
#CNBC
#ABD
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