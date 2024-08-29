ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı.