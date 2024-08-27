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Ekonomi

ABD'de Merkez Bankası zirvesi: TCMB Başkanı Karahan Fed Başkanı Powell ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell ile bir görüşme gerçekleştirdi.

18:38 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 18:52 - 27/08/2024 Salı
AA
Fed Başkanı Jerome Powell - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan
Fed Başkanı Jerome Powell - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan

Karahan ve Powell'ın görüşmesi, sempozyumun yapıldığı ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında gerçekleşti.

Her yıl dünyanın en önemli merkez bankacıları ve finansal piyasa katılımcılarını Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında bir araya getiren sempozyumda, bu yıl "Para politikasının etkinliğinin ve iletiminin yeniden değerlendirilmesi" teması ele alındı.

Kansas City Fed'in ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen sempozyumun bu seneki teması kapsamında, küresel ekonomiyi etkileyen birçok önemli gelişme tartışıldı.

Kovid-19 salgınının yol açtığı ani bozulmanın hafiflemesi, ticari ağların değişmesi ve küresel finansal akış tepkileri ile ekonomilerin nasıl yapılandırıldığına dair uzun süreli etkiler de sempozyumda ele alındı.

Bu arada, sempozyumun yapıldığı Jackson Hole, çiftçilik ve kovboy hayatının gelişiminde önemli rol oynayan bir sınır kasabası olarak biliniyor.


#Merkez Bankası
#Fed
#Fatih Karahan
#Jerome Powell
#ABD
#Wyoming
#Jackson Hole
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