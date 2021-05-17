Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı: 120 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yaz aylarına yaklaştığımız bu dönemde tatilciler konaklama yeri ararken en çok tercih edilenler arasında sezonluk kiralık daireler yer alıyor. Adalarda bulunan sezonluk kiralık daire fiyatları dudak uçuklatıyor. Bunu fırsat bilip internet sitelerine kiralık daire ilanı verenler fiyatları arttırdı.
İnternet sitelerinde bulunan ilanlarda aylık 10 bin Türk Lirasından sezonluk 120 bin Türk Lirasına kadar kiralık daire ve villa fiyatlarının olduğu görüldü. İlanlarda en çok Büyükada ve Kınalıada dikkat çekti.
Büyükada’da bulunan kiralık sezonluk eşyalı 3+1 daireler 70 bin ila 120 bin liraya kadar ilanlarda görülüyor. 2+1 daireler ise 30 bin lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.
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Türkiye genelinde son bir ayda en çok hangi semtlerde satılık ve kiralık ev arandığına yönelik yapılan araştırmaya göre, satılık konutlar en çok Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Bağlıca'da arandı.
Bağlıca'yı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Cumhuriyet, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Akçay, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Alacaatlı ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Güvercinlik takip etti.
İstanbul ve Ankara'deki semtlerin öne çıktığı listede, İzmir, Balıkesir, Muğla, Aydın, Mersin, Samsun ve Antalya gibi denize kıyısı olan illerdeki semtler de ilk 50 arasında yer aldı.
En çok kiralık konut aranan semtlere bakıldığında, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Emek ilk sırada yer aldı.
Emek'i, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bahçelievler, İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki Caferağa, yine Çankaya'daki Yukarı Bahçelievler ve İstanbul'un Bahçelievler ilçesinin merkezi izledi.
İstanbul'da satılık konutlarda en çok aranan semtlerin başında Beylikdüzü ilçesindeki Cumhuriyet geliyor.
Cumhuriyet'i, sırasıyla Kadıköy'de Suadiye, Sarıyer'de Zekeriyaköy, Kadıköy'de Göztepe, Maltepe'de Altıntepe, Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım, Kadıköy'de Bostancı, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci, Eyüpsultan'da Göktürk Merkez ve Kadıköy'de Caferağa takip ediyor.
En çok liralık konut aramalarında ise Kadıköy'ün Caferağa semti öne çıkıyor.
Caferağa'da son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 29 TL'den 33 TL'ye çıkarak yüzde 13'lük artış kaydetti.
İkinci sırada Bahçelievler Merkez yer alıyor. Bahçelievler Merkez'de kiralık konut fiyatları son bir yılda 21 TL'den 24 TL'ye çıktı.
Üçüncü sırada yer alan Şişli'nin Mecidiyeköy semtinde kiralar son bir yılda yüzde 16 artarken, ortalama metrekare fiyatları 25 TL'den 29 TL'ye yükseldi.
Beyoğlu'nun Cihangir semtinde ise yüzde 21'lik artış dikkati çekti. Semtte fiyatlar 40 TL'den 48 TL'ye yükseldi.
Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 41 TL'den 65 TL'ye çıktığı Şişli'nin Teşvikiye semtini, 32 TL'den 34 TL'ye yükselen Şişli'nin merkezi takip ediyor.
Şişli'nin Fulya semtinde ise son bir yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 29 TL'den 35 TL'ye çıktı.
Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler'de ise fiyatlar son bir yılda 47 TL'den 68 TL'ye yükseldi.
Bahçelievler'in Siyavuşpaşa semtinde yüzde 20'lik artışla ortalama metrekare fiyatları 15 TL'den 19 TL'ye çıktı.
Listenin 10'uncu sırasında yer alan Kağıthane'nin Ortabayır semtinde son bir yılda kiralık konutların metrekare fiyatları 20 TL seviyesini koruyor.
Ankara'da en çok satılık konut bakılan semtlerin başında Etimesgut'un Bağlıca semti geliyor.
Bağlıca'yı, Çankaya'nın Alacaatlı, Birlik, Yaşamkent, Beytepe, Emek, Mutlukent semtleri, Yenimahalle'de Turgut Özal, yine Çankaya'da Bahçelievler ve Yukarı Bahçelievler takip ediyor.
En çok aranılan kiralık konutlarda ise Çankaya'nın Emek semti öne çıkıyor. Emek'te son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 18 TL'den 20 TL'ye çıktı.
Emek'i, Çankaya'nın Bahçelievler semti izliyor. Bahçelievler'de fiyatlar son bir yılda 15 TL'den 18 TL'ye çıktı.
Üçüncü sırada yer alan Çankaya'nın Yukarı Bahçelievler semtinde ise kiralar son bir yılda yüzde 6 artarak ortalama metrekare fiyatları 17 TL'den 18 TL'ye yükseldi.
Çankaya'nın İşçi Blokları semtindeki artış yüzde 18. Semtte fiyatlar 15 TL'den 18 TL'ye yükseldi.
Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 11 TL'den 16 TL'ye çıktığı Çankaya'nın Birlik semtini, yüzde 9 artışla fiyatların 14 TL'ye yükseldiği Çankaya'nın Ayrancı semti takip ediyor.
Altındağ'ın Aydınlıkevler semtinde ise son bir yılda kiralık konutların ortalama metrekare fiyatları 9 TL seviyesini koruyor.
Çankaya ilçesine bağlı Çamlıtepe'de ise fiyatlar son bir yılda 12 TL'den 11 TL'ye geriledi.
Çankaya'nın Alacaatlı semtinde yüzde 36'lık artışla ortalama metrekare fiyatları 16 TL'den 22 TL'ye çıktı.
Listenin 10'uncu sırasında yer alan Çankaya'nın merkezinde ise son bir yılda fiyatlar 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.
İzmir'de en çok satılık konut aranan semtlerin başında Çeşme'nin Alaçatı semti geliyor.
Alaçatı'yı, Menderes'te Çukuraltı, Karşıyaka'da Bostanlı, Dikili'de Çandarlı, Foça'da Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka'da Şemikler, Dikili'de Salihler, Seferihisar'da Orhanlı ve Bornova'da Erzene ve Kazımdirik semtleri takip ediyor.
En çok kiralık konut aramalarında ise Bornova'nın Kazımdirik semti öne çıkıyor.
Kazımdirik'te son bir yıl içerisinde kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 20 TL'den 17 TL'ye indi. Kazımdirik'i, Çeşme'nin Alaçatı semti izliyor.
Üçüncü sırada yer alan Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde ise kiralar son bir yılda yüzde 18 artarak ortalama metrekare fiyatları 21 TL'ye yükseldi.
Bornova'nın Erzene semtinde fiyatlar 16 TL'den 17 TL'ye çıktı.
Son bir yılda ortalama metrekare fiyatlarının 15 TL'den 18 TL'ye çıktığı Buca'nın Adatepe semtini, fiyatı 24 TL'den 30 TL'ye yükselen Konak'ın Alsancak semti takip ediyor.
Balçova'nın Fevzi Çakmak semtinde son bir yılda kiralık konutlar 17 TL ortalama metrekare fiyatı üzerinden alıcı buluyor.
Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir'de ise fiyatlar son bir yılda 25 TL'den 26 TL'ye çıktı.
Balçova'nın Korutürk semtinde yüzde 43'lük artışla ortalama metrekare fiyatları 17 TL'den 25 TL'ye yükseldi.
Hürriyet Emlak tarafından hazırlanan rapordaki listenin 10'uncu sırasında yer alan Konak'ın Güzelyalı semtinde ise son bir yılda fiyatlar 15 TL'den 19 TL'ye çıktı.
Kiralık ve satılıkta en çok ev aranan semtler: Zirvede Ankara var
Türkiye genelinde hangi semtlerde en fazla satılık ve kiralık ev arandığına yönelik araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Satılık ve kiralıkta en fazla arama yapılan semtler Ankara'da yer aldı. İşte son bir ay içerisinde en fazla ev aranan semtler..
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Pandemide evlerde geçirilen sürenin artması beklenti ve beğeni ölçülerini değiştirdi. Konut kiralarken ya da satın alırken öncelikle bahçesi ve terası olan daireler ile villalar tercih edilmeye başlandı. Özellikle yazlıklarda yaşayanların sayısı artınca fiyatlar da geçen yıla göre yüzde 50 ile 60 arasında arttı.
İzmir'in Çeşme, Muğla'nın ise Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ilçelerin kırsal mahallelerinde önü deniz, arkası ormanlık arazi müstakil evler ile villalara talep arttı. Havuzun, ortak kullanıldığı bir sitede 3 aylık kira bedeli 350 binden başlayıp 750 bin liraya kadar çıkabiliyor. Pandemiden önce 185 bin nüfuslu Bodrum’da yaşayanların sayısı 750 bine çıkarken yazlık kiraları 100 binden başlayıp 1 milyon liraya kadar yükseldi. Marmaris’te ise günlük kira bedeli 1000 ile 5 bin lira arasında değişiyor.
SATILIK FİYATINA EV KİRALANIYOR Gayrimenkul danışmanı Serhat Önyer, pandemiyle birlikte kiralık ev fiyatlarının Çeşme'de yükseldiğini ve gelir düzeyi orta seviyede olanlar için zorlayıcı olduğuna dikkat çekti. Önyer, otoyolun tamamlanmasının ardından bölgeye, İzmir'in yanı sıra Bursa ve İstanbul'dan da talep olduğunu söyledi.
Çeşme’de gayrimenkul danışmanı olarak hizmet veren Hürriyet Doğan ise, Alaçatı'daki ortak havuzlu sitede, 3 banyo ve 4 odalı evin sezonluk kirasının 165 bin lira olduğunu belirtti. Doğan, ortak havuzlu sitelerde bölgede rakamların 150 bin liradan başladığını, Mamurbaba mevkisine gidildikçe rakamların 750 bin liraya kadar çıktığını kaydetti. Geçen yıla göre bölgede kira fiyatlarında yüzde 50 ile 60 arasında artış olduğunu ifade eden Doğan, pandemi ve depreminin artışı sağladığını söyledi.
İzmir'deki satılık daire fiyatına Mamuroba’da sezonluk ev kiraladıklarını kaydeden Ilıca Boyalık, “Bölgede ev fiyatları arttı. 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar kiralanıyor dedi.
'ÇEŞME EN KALABALIK KIŞINI YAŞADI' <br> <br> Çeşme esnafı da ilçe nüfusunun artışından memnun olduklarını dile getirdi. Restoran işletmecisi Selim Akbaykal, kiralık ya da 3 ay sezonluk ev arayışında olanlarla sık karşılaşmaya başladığını söyledi. Akbaykal, Pandemiden ve özellikle İzmir depreminden sonra Çeşme'ye talep arttı. Çünkü insanlar kendilerini burada güvende hissediyor. Çeşme bu yıl en kalabalık kışını yaşadı. 46 bin olan nüfusumuz 250 bine dayandı...
Baharla birlikte talep daha çok artmaya başladı. Bundan üç, dört yıl önce bir ev alabileceğiniz rakamlara, şu an ancak kiraya çıkabiliyorsunuz. Talebin çok olmasından dolayı sezonluk kiraların 300- 350 bin liraya kadar çıktığını duyuyoruz. Çeşme’ye son yıllarda İstanbul, Ankara ve Bursa’nın dışında gurbetçiler de gelmeye başladı” diye konuştu.
'ÖN ÖDEMELİ REZERVASYONLAR MEVCUT' <br> <br> Karantina süresince temiz hava ve bahçeli ev hayali kuranların talebi artırdığını söyleyen Marmaris Emlakçılar Derneği ve İstanbul Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Zülfikar Soyvural, Salgın insanların evlerde aradığı beklentiyi değiştirdi. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan üst gelir seviyesine sahip aileler, Güney Ege’de dünyaca bilinen Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Datça gibi ilçelere yöneldi. Müstakil, günü birlik villalarda tatil yapmak için talep arttı. Şimdiden ön ödemeli rezervasyonlar mevcut. Yaz sezonunda Marmaris ve kırsal turistik mahallelerinde günü birlik ya da sezonluk kiralık müstakil villa kalmayacak gibi görünüyor” dedi.
'TALEPLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ' <br> <br> Finans ve Emlak Uzmanı Figen Gedik de henüz sezon başlamadan taleplerin oluştuğunu belirtti. Gedik, “Üst gelir grubunun beğenisine uygun villa buluyoruz. Ultra lüks dediğimiz içinde havuzu, bahçesi, yaşam alanları olan, 4 1 ve üstü villalar günlüğü 3 bin ile 5 bin lira arasında alıcı buluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve Güneydoğu’dan yoğun talep aldık” ifadelerini kullandı.
‘BOŞ DURMASIN’ DENİLEN YAZLIKLARA PİYANGO VURDU <br> <br> Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Sözcüsü Serkan Zeki Öztuncay, Bodrum'da pandemiden sonra günlük ve sezonluk ev kiralarının yüzde 50 arttığını hatırlattı. Salgının yanı sıra yaşanan depremin bölgede kiralık ve satılık fiyatları 3'e katladığını söyleyen Öztuncay, “Mülk sahiplerinin biraz insaflı davranmasını istiyoruz. Sürecin hep böyle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Pandeminin son bulmasının ardından mal sahipleri büyük bir handikap yaşayacaktır. Özellikle büyük şehirlerden gelenler geri dönecektir. O zaman da kiracı bulmakta güçlük yaşanacak dedi.
Bodrumlu Gayrimenkul Danışmanı Metin Akbulut ise pandeminin yazlıkların kaderini değiştirdiğini iddia etti. Akbulut, “Genellikle yazlık kiralayıp, tatil yapılırdı. Ancak salgının yanı sıra internet kullanımının artması Bodrum’u son 5 yılda genç nüfusun da yaşamak için ilgi gösterdiği merkez haline getirdi. Pandemi sürecinin de başlamasıyla Bodrum'da yazlığı olanlar, evlerini kış şartlarına hazırlayıp, yaşadıkları için arz düştü. Son zamanlarda büyük şehirlerden gelenler sayesinde yeniden talep patlaması yaşıyoruz. Arz düşük, talep fazla olunca fiyatlar arttı...
Bodrum'da genelde evler ‘yazın boş kalmasın’ diyerek kiraya verilirdi. Şimdi ise yeterli ev olmadığı için kiraya veriliyor. Bu da kiraların geçen yıla göre iki, üç katına çıkmasına neden oldu. Neredeyse sezonluk kiraya verilen bir evin parası ile başka şehirlerde ev satın alabilmek mümkün. Geçmişte büyük şehirde yaşayan birisi evini satıp Bodrum’a gelirdi. O parayla Bodrum’da evini alır kalanı da bankaya koyardı. Pandemiden sonra bu mümkün değil” diye konuştu.
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Ev fiyatına kiralık yazlık
Satılık ev fiyatına kiralık yazlık: Dudak uçuklatıyor
Pandemi nedeniyle yazlık evlere talep artınca kiralar tavan yaptı. İzmir'in Çeşme ilçesinde ortak havuzlu bir sitede, 3 ay süren sezonluk kira bedeli 350 bin liradan başlayıp 750 bin liraya kadar çıktı.