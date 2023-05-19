Adana'da hasat sürüyor: Soğanın fiyatı düştü

Üretim arttı soğanın tarla fiyatı düştü.
Verimli topraklara sahip Adana'da, yaklaşık 30 bin dekarda ekilen soğanda hasat sürüyor. Kentte yaklaşık 140 bin ton rekoltenin beklendiği soğanın fiyatı, hasadın kent genelindeki tarlalarda yaygınlaşmasıyla düştü.
İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kentte soğan hasadının yaklaşık bir aydır devam ettiğini söyledi.
"Market fiyatı 10 TL'nin altında"
İlk hasat döneminde soğanın tarlada 14-15 liraya alıcı bulduğunu anımsatan Tekin, "Şu anda 5 lira seviyesine oturmuş durumda" dedi.
Tekin, kentte hasadın sonuna gelindiğini belirterek, şunları kaydetti: