Afrika Birliği’nden Türkiye’ye iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayan 5'inci Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), bu yıl “Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak” temasıyla düzenleniyor. Albayrak Grubu'nun da sponsorları arasında yer aldığı forum; tarım, enerji, imalat, dijital dönüşüm ve sağlık gibi stratejik sektörlerde yeni iş birlikleri için önemli bir platform görevi görüyor.

TÜRKİYE’NİN TECRÜBELERİ BİZİM İÇİN BÜYÜK REHBER

Forumun açılış oturumunda konuşan Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe de, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye ile Afrika’nın ortaklık potansiyelinin önem kazandığını ifade etti. Belobe, “Tedarik zincirlerinin bozulduğu, enerji krizlerinin yaşandığı, iklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiği bir dönemde, Türkiye’nin tecrübeleri bizim için büyük bir rehber niteliğinde. Türkiye’nin inşaat, imalat ve lojistik alanlarındaki başarısı, Afrika’nın hedeflerine doğrudan katkı sunabilir” dedi.

Ömer Bolat

TİCARET HACMİ 40 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye ile Afrika arasındaki ekonomik ilişkilerin son 20 yılda tarihi bir ivme kazandığını belirterek, “Afrika kıtasıyla olan dış ticaret hacmimiz 2003 yılında 5,4 milyar dolardı, geçen yıl 37 milyar doları aştı. Bu yılın sonunda ise 40 milyar dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz” dedi. Bolat, Türk yatırımcıların Afrika genelindeki sanayi, tarım, enerji ve hizmetler sektörlerinde 15 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini, bu yatırımların yüz binlerce Afrikalıya istihdam sağladığını kaydetti.

TÜRK MÜTEAHHİTLER AFRİKA’YI KALKINDIRIYOR

Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün de kıta genelinde önemli projelere imza attığını vurgulayarak, “Bugüne kadar Afrika’da 2 bini aşkın projede yaklaşık 100 milyar dolar tutarında inşaat işi tamamlandı. Türk şirketleri artık sadece müteahhit değil, aynı zamanda yatırımcı, üretici ve teknoloji sağlayıcı olarak Afrika’nın kalkınmasında yer alıyor” dedi. Türkiye’nin Afrika açılımının “adil, eşit ve kazan-kazan” ilkeleri çerçevesinde sürdüğünü belirten Bolat, kıta ile ekonomik ve diplomatik ilişkilerin daha da güçleneceğini söyledi.

Francisca Tatchouop Belobe

KALKINMANIN ANAHTARI KADINLAR VE GENÇLER

Afrika'nın geleceğine yönelik değerlendirmelerde bulunan Francisca Tatchouop Belobe, Afrika Birliği’nin Gündem 2063 vizyonuna dikkat çekerek, bu hedefler doğrultusunda altyapı yatırımları, sanayi üretimi ve dijital dönüşümün öncelikli alanlar arasında yer aldığını söyledi. “Afrika’nın kalkınması, kadınların, gençlerin ve KOBİ’lerin güçlendirilmesiyle mümkün” diyen Belobe, Türkiye ile bu alanlarda yapılacak ortak projelerin, sürdürülebilir bir kalkınmanın önünü açacağını vurguladı.

Yunus Yılmaz

GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN YATIRIMI BİZE BIRAKIN

Albayrak Grubu Yurtdışı Yatırımlar Limanlar ve İnşaat Grup Başkanı Yunus Yılmaz, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türk özel sektörünün Afrika’da yatırım yapma konusunda gerekli tecrübe ve kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Tek beklentimiz bu koridorlarda güvenlik ve siyasi istikrarın sağlanması, gerisini bize bıraksınlar” dedi. Afrika’daki ulaştırma ve lojistik koridorlarının büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu: “Birçok proje Afrika’nın gerçek ihtiyaçlarını yeterince önceliklendirmiyor ve tek taraflı çıkar ilişkilerine dayanıyor. Landlocked ülkeler, lojistik koridorlarındaki aksaklıklara karşı oldukça savunmasız durumda. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA), Afrika’da ticareti öngörülebilir hale getiriyor ve lojistik entegrasyonu güçlendiriyor. Koridor verimliliği, malların kesintisiz, düşük maliyetli ve güvenilir biçimde akabilmesi demek; Türkiye–Afrika lojistik bağlantısını hızla geliştirmek için entegre çok modlu lojistik merkezleri kurulmalı.”

Ortaklık güçlenerek sürecek

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında İstanbul’da düzenlenen “Türkiye – Güney Afrika Resepsiyonu”, iki ülkenin üst düzey devlet yetkilileri ile iş dünyasının önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi. Resepsiyonda konuşan DEİK Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim, Türkiye-Güney Afrika ilişkileri yeni bir boyuta taşınıyor. Dün yapılan anlaşmalarla ilişkilerimiz başkanlık seviyesine taşındı. Cumhurbaşkanlarımız Erdoğan ve Ramaphosa’nın görüşmeleriyle ilişkilerimiz daha da gelişecek.” diye konuştu. İstanbul’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Güney Afrika Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Paul Mashatile ise şunları kaydetti: “Türkiye ve Güney Afrika arasında ekonomik ortaklığın güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. Ticaret hacmimiz 2 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Ancak halen keşfedilmemiş alanlar mevcut. Bu alanların değerlendirilmesiyle rakamların çok daha yukarılara taşınacağını düşünüyoruz. Biz Güney Afrika’daki iş insanlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya ve Türkiye’deki iş insanlarıyla ortaklıklar yapmaya teşvik ediyoruz.” ifadelerini kullandı.











