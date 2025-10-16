Yeni Şafak
Kiraya ‘stopaj’ paket dışı

Uğur Duyan
04:0016/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv
AK Parti’nin yarın Meclis’e sunacağı mali torbanın detayları belli olmaya başladı. Mali torbada, yer alan en önemli düzenlemelerden biri olan kira stopajının paketten çıkarıldığı bildirildi. Enflasyon muhasebesine göre, toplamda yıllık bazda 1,5 milyon liraya kadar kira geliri olanlardan 47 bin lira vergi alınıyordu. Üzerinde çalışılan düzenlemeyle bu istisna sıfırlanacak ve konut kirası geliri olan tüm kesimlerden vergi alınacaktı. Ancak bu düzenlemeden vazgeçildi. Toplum farklı kesimlerinden gelecek tepkiler kadar tek geliri kira kalemi olan ya da kira geliri düşük olan kesimlerin zarar görmemesi adına düzenleme paketten çıkarıldı.


SAĞLIKTA RUHSAT HARÇI ARTIK HER YIL

Edinilen bilgiye göre, özel sektör işverenlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası işveren hissesi için sağlanan 4 puanlık sigorta prim desteği ise 2 puan azaltılacak. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında yüzde 20 olan prim oranı bir puan artırılarak yüzde 21’e çıkarılacak. İkinci el araçlar da dahil olmak üzere, araç alım satımlarından binde 2 oranında harç alınacak. Özel tıp merkezleri, ağız diş sağlığı poliklinikleri, veteriner muayenehaneleriyle hekim polikliniklerinin bir kereye mahsus olarak alınan ruhsat harçları artık her yıl alınacak.


