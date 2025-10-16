Kiraya ‘stopaj’ paket dışı

AK Parti’nin yarın Meclis’e sunacağı mali torbanın detayları belli olmaya başladı. Mali torbada, yer alan en önemli düzenlemelerden biri olan kira stopajının paketten çıkarıldığı bildirildi. Enflasyon muhasebesine göre, toplamda yıllık bazda 1,5 milyon liraya kadar kira geliri olanlardan 47 bin lira vergi alınıyordu. Üzerinde çalışılan düzenlemeyle bu istisna sıfırlanacak ve konut kirası geliri olan tüm kesimlerden vergi alınacaktı. Ancak bu düzenlemeden vazgeçildi. Toplum farklı kesimlerinden gelecek tepkiler kadar tek geliri kira kalemi olan ya da kira geliri düşük olan kesimlerin zarar görmemesi adına düzenleme paketten çıkarıldı.