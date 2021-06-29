Ekonomi AK Parti Kırıkkale Milletvekili Candan MKE iddialarına cevap Dünya silah devleriyle rekabet edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Can'dan MKE iddialarına cevap: Dünya silah devleriyle rekabet edecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin, "MKE özelleştirilemez, kanun teklifinin maksadında da özelleştirme yok." dedi. Düzenlemeyi istismar eden açıklamalar yapıldığını ifade eden Can, "MKE AŞ, dünya silah devleriyle rekabet edecek" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Candan MKE iddialarına cevap: Dünya silah devleriyle rekabet edecek
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 100 yıllık kurum olan Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu'nun, istihdamın artmasına paralel olarak 1980'li yıllarda zirve yaptığını ancak emek yoğun modernize edilemediği için günümüzde ciddi istihdam kaybına uğradığını söyledi.

Kendisinin de bir dönem MKE mensubu olduğunu söyleyen Can, "Çırak Okulu'na 1984'te girdim, 1986'da mezun oldum ve Kırıkkale Silah Fabrikası'nda işçi olarak başladım. O tezgahların arasında çalışmış, liseyi dışarıdan bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren bir kardeşiniz olarak söylüyorum, bu kurum çok önemli, stratejik, yerli ve milli bir kurum." ifadelerini kullandı.

MKE'nin, savunma sanayisinin temel taşı olduğunu vurgulayan Can, "MKE'nin anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifimizle, mevcut personelimizin tırnağına zarar gelmeyecek bir düzenleme yapılacak." dedi.

Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır
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Yerli modern tank mühimmatı göreve hazır
TSK'nın tank mühimmatı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yerli ve milli olarak üretilen modern tank topu mühimmatında bin adetlik ilk kafile teslim edilirken, envanterdeki tanklarla gerçekleştirilen atışlı testler başarıyla geçildi.


"MKE AŞ, dünya silah devleriyle rekabet edecek"

Düzenlemeyi istismar eden açıklamalar yapıldığını ifade eden Can, şunları kaydetti:

"MKE şu anda zaten özelleştirme kapsamında, her an özelleştirilebilecek bir durumda. Buna bir kanun çıkarmaya da gerek yok. Ama 'MKE, stratejik bir kurumdur. Dünya silah devleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye kavuşturmamız lazım. Devletin bütün imtiyazları devam etsin ama KİT olması hasebiyle kısıtlarından, prangalarından da kurtulsun, özel teşebbüs mantığıyla da çalışsın. Özelleştirilemesin ancak özel sektör mantığıyla bir anonim şirket şeklinde rahat, elastiki imkanlara kavuşabilsin.' diye bu kanun teklifi getirildi. Netice itibarıyla kanun teklifinin 'Muafiyetler' başlıklı maddesinde, yeni kurulacak MKE AŞ ile şirkete ait olan iştirakler, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'dan muaf tutuldu. Ama dışarıda 'MKE özelleştirilecek', 'MKE satılıyor', 'MKE Katarlılara peşkeş çekilecek' şeklinde bilgi kirliliği oldu. Bunlar doğru değil. MKE özelleştirilemez, kanun teklifinin maksadında da özelleştirme yok. İnşallah kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda, milletvekillerinin takdiriyle geçtikten sonra Cumhurbaşkanımız yürürlüğe koyduğunda MKE AŞ, artık dünya silah devleriyle rekabet edebilecek hukuki alt yapıya kavuşan bir şirket olacak."

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