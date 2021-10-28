Ekonomi Akaryakıt krizi KKTCyi de vurdu Benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı
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Akaryakıt krizi KKTC’yi de vurdu: Benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı

Dünya genelinde yaşanan akaryakıt krizinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de etkilendi. KKTC Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yaptı. Zam sonrası ülkede benzinin litre fiyatı 8,80 liraya ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
Akaryakıt krizi KKTC’yi de vurdu: Benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı
Foto/arşiv

Dünya’daki akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına yüzde 10 oranında zam yaptı.

KKTC’de hali hazırda 7,99 liraya satılan 95 oktan kurşunsuz benzin 8,80 liraya, 98 oktan kurşunsuz benzin 7,99 liradan 8,96 liraya, Euro Diesel 7,30 liradan 8,44 liraya ulaştı.

Zammın ardından gaz yağı 7,27 liradan 8,39 liraya, mutfak tüpü 107 liradan 140 liraya yükseldi. 27 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre zamlı fiyatlar, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

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