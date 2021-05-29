Ekonomi Aliyev imzaladı Azerbaycandaki üç maden yatağını Türk şirketleri işletecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aliyev imzaladı: Azerbaycan'daki üç maden yatağını Türk şirketleri işletecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yer alan üç maden yatağının Türk şirketleri tarafından işletilmesi yönünde karar aldı.

Haber Merkezi AA
Aliyev imzaladı: Azerbaycandaki üç maden yatağını Türk şirketleri işletecek
İlham Aliyev

Aliyev'in kararı gereği, etüt, araştırma, keşif, geliştirme ve işletme amacıyla Gaşgaçay maden yatağı "Eti Bakır A.Ş."ye, Elbeydaş ve Ağduzdağ maden yatakları ise "Artvin Maden A.Ş."ye verildi.

30 yıl süreyle işletilecek

Madenlerin Türk şirketlerince işletilme süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Sözleşmeler 3 ay içinde hazırlanacak

Aliyev, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığına bahsi geçen madenlerin işletilmesine yönelik sözleşmeleri 3 ay içerisinde hazırlayarak şirketlerle imzalamaları yönünde talimat verdi.

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