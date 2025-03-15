Alkol kilidi yürürlükte: Yeni üretilecek M ve N sınıfı araçlarda zorunlu

Araçlarda alkol kilidi için gerekli teknik şartlar açıklandı. Teknik veriler dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. 2024 yılında çıkartılan olay veri inceleme kaydedici sistemlere ilişkin yönetmeliğin devamı olan düzenleme ile bu sistemlerin sahip olması gereken nitelikleri belirlenmiş oldu.

KİLİT TİP ONAY SİSTEMİNE DAHİL

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE GÖRE HAZIRLANDI

Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı. Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı. Avrupa Birliği mevzuatına göre, bu sisteme geçtiğimiz yılın haziran ayında geçildi. Düzenleme kapsamında M ve N sınıfındaki (ticari ve hafif ticari) tüm araçlar olacak. Bu da otomobil ile yük ve yolcu taşımaya mahsus ticari araçları kapsıyor.

Alkol oranı yüksekse araç çalışmayacak

Güvenlik sistemlerinin yer aldığı araçlarda alkol kilidinin hemen yanında, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak. Alkol kilidi, şoförlerin aracı çalıştırmadan önce nefes kontrolü yapmaları esasına dayanıyor. Bu test sonrası alkol oranına göre araç sürücüyü uyarıyor ve alkol oranı yüksekse araç çalışmıyor. Birçok farklı modeli bulunan sistemin anahtardan kontrol edilenleri de var.







