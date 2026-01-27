Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 'zorlu piyasa koşulları' nedeniyle 4 bin kişiyi işten çıkarıyor

Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 'zorlu piyasa koşulları' nedeniyle 4 bin kişiyi işten çıkarıyor

21:5327/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Alman otomobil parçaları tedarikçisi Aumovio
Alman otomobil parçaları tedarikçisi Aumovio

Alman otomobil parçaları tedarikçisi Aumovio, yaptığı açıklamada "zorlu piyasa koşulları" nedeniyle toplam 4 bin pozisyonun etkileneceği işten çıkarma gerçekleştirerek AR-GE harcamalarını gelecek yıla kadar toplam gelirin yüzde 10’unun altına indirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Alman otomobil parçaları tedarikçisi Aumovio, verimliliği artırma stratejisi kapsamında dünya genelindeki araştırma ve geliştirme (AR-GE) departmanlarından 4 bin çalışanın işine son verileceğini duyurdu.

Aumovio’dan yapılan açıklamada,
"zorlu piyasa koşulları"
nedeniyle verimliliği artırmak amacıyla AR-GE alanında ek işten çıkarma kararı alındığı belirtildi.

Toplamda 4 bin pozisyonun etkileneceği aktarılan sürecin, büyük ölçüde 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Şirket, maliyetleri düşürme planı doğrultusunda AR-GE harcamalarını gelecek yıla kadar toplam gelirin yüzde 10’unun altına indirmeyi amaçlıyor.

İşten çıkarmaların Almanya başta olmak üzere Hindistan, Singapur, Romanya, Sırbistan ve Meksika'daki tesisleri etkileyeceği, sürecin sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüleceği aktarıldı.

Bu kapsamda Mart 2026 başında Almanya'daki tesislerde
"gönüllü işten ayrılma programı"
başlatılması planlanıyor. İstihdam azaltmasına rağmen Aumovio, yazılım tanımlı araçlar ve otonom sürüş gibi geleceğe yönelik stratejik alanlara yatırım yapmayı sürdüreceğini bildirdi.

Diğer otomobil tedarikçileri de işten çıkarmalar yapıyor

Continental grubundan ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşan Aumovio, geçen yıl da geliştirme departmanlarından 3 bin kişiyi işten çıkarmıştı. Dünya genelinde 25 ülkede 100'den fazla tesiste 86 binden fazla kişiye istihdam sağlayan şirketin ana faaliyet alanı olan otomotiv tedarikçiliği bölümü, kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinden geçiyor.

Almanya'nın diğer otomotiv parçaları tedarikçileri Bosch ve ZF Friedrichshafen de otomotiv endüstrisindeki kriz ve elektrikli araç talebinin beklenenden yavaş büyümesi nedeniyle on binlerce çalışanı kapsayan işten çıkarma kararları almıştı.



#Almanya
#Aumovio
#işten çıkarma
#otomobil parçaları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed ocak 2026 faiz kararı öncesi piyasa beklentileri ne yönde?