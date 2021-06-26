Almanlara yönelik Türkiye anketinde sevindiren sonuç: Memnuniyet oranı yüzde 90'ı aştı

Turizmde Rusya ile birlikte hem Türkiye hem de Antalya'nın en önemli iki pazarından biri olan Almanya'nın, 1 Temmuz'dan itibaren seyahat kısıtlamaları, geri dönüşlerde test ve karantina gibi zorunlulukları kaldıracağını açıklamasıyla rezervasyonlarda ciddi artış yaşanıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya ziyareti ve Almanya pazarındaki son durumla ilgili bilgi veren Çavuşoğlu'nun Almanya danışmanı Mustafa Erkan, “Almanya'nın seyahat uyarıları hala var, tam olarak açılmadı ama Almanya Türkiye'yi yüksek insidans bölgesinden çıkardı" dedi.

İKİ TARAFI DA SEVİNDİREN KARAR

En önemli ve sevindirici kararın ise Türkiye'ye gelip tatil yapan, geri dönüşünde 48 saat öncesinden PCR testini yapıp Almanya'ya geri dönenlerin artık karantinaya alınmadığını belirten Erkan, “Bu bizim için çok büyük bir başarı oldu çünkü geçen sene burada tatil yapıp dönenler PCR testi olsun olmasın karantinaya giriyordu ve tatil zamanı zaten kısıtlı, Almanya'ya döndüğünde herkes işbaşı yapacak. Karantinaya girmek tatil sürecini kısaltıyordu veya gelmiyorlardı. Onun için bu bizi gerçekten çok sevindirdi. Türkiye'de korona sayıları da ciddi şekilde düşüyor, aynı Almanya'daki gibi aşı sayılarımızda artıyor. Bu her iki tarafı da sevindiren bir olay" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 10 Korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırıp aşı sertifikasına sahip olan Bulgaristan vatandaşları, Türkiye’ye girişlerinde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutuluyor. Türkiye ve Bulgaristan arasında yapılan anlaşmayla birlikte aşı yapılmayan 18 yaşının altındaki Bulgaristan vatandaşları da aşı sertifikası bulunan aile fertleri ile yolculuk yapabiliyor. ulgaristan’da korona virüs aşılarının ikinci dozunu yaptıran ve aşı sertifikasına sahip olan vatandaşların sayısı arttıkça, Bulgaristan’a komşu olan Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da artış yaşandığı görülüyor. Edirne’ye alışveriş turizmi için gelen Bulgaristan vatandaşlarının gözdesi haline gelen yerlerden biri olan Ulus Pazarı’na da gün geçtikçe ilgi artmaya devam ediyor. Cuma günü kurulan Ulus Pazarına gelen Bulgaristan vatandaşları, hemen hemen her ihtiyaçlarını pazar esnafından ve kent merkezinde bulunan esnaftan karşılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında dün de vatandaşlara hizmet veren Ulus Pazarı’na Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği kameralara yansıdı. Ulus pazarı personeli tarafından sıklıkla hoparlörden Bulgarca ve Türkçe pandemi kurallarıyla ilgili uyarı anonsları yapıldı. Ulus Pazarı’nda Cuma günü süren alışveriş yoğunluğu Cumartesi günü de kent merkezinde devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kentin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesine gelen Bulgaristan vatandaşları alışverişe başlıyor. Edirne ekonomisine önemli katkı sağlayan Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş turizmi için Edirne’yi tercih etmeleri bölge esnafını mutlu ediyor. Ruslardan sonra Bulgar akını da başladı: Her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılıyorlar Rusya'nın uçuş kısıtlamalarını kaldırması ile Akdeniz sahillerine Rus turist akını başlarken bir güzel haber de Edirne'den geldi. Türkiye ve Bulgaristan arasında aşı sertifikası şartlarını yerine getirenler ülkeye girişlerde koronavirüs testi ve karantina uygulamasından muaf tutulunca, alışveriş turizmi için Edirne'ye gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısında da ciddi artış yaşanmaya başladı BiP'te paylaş

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BUTİK OTELLER DAHİ DENETLENİYOR

Safe Tourism (Güvenli Turizm) projesi kapsamında Türkiye'deki otellerin Alman ekipler tarafından kontrol edildiğini anlatan Erkan, “Denetimlerde burada tatil yapanların hiçbir şekilde riskte olmadığı görüldü. Bunu Almanya tüm diğer Avrupa ülkelerine de örnek gösterdi. Örneğin TÜV Süd Alman firması Türkiye'deki otellerimizi denetledi ve gerçekten çok başarılı bir model oldu. Şimdi Almanya yaptığı bu çalışmalarını İspanya, İtalya, Portekiz gibi diğer ülkelere de örnek gösterdi. Türkiye'de geçen seneden beri çok başarılı uygulanan bu projemizi tanıttılar. Denetimler sürekli oluyor otellerde. Geçen yıl büyük otellerde yapıldı. Bu sene küçük, butik otellerimizde bile bu sertifikasyon ve denetimler oluyor" dedi.

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‘ANKETTE MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE’

Almanya'da geçen yıl Türkiye'de tatil yapanlar için anket düzenlendiğini de belirten Mustafa Erkan, “Memnunlar mı, riskli miydi, korktular mı gibi sorular üzerine yüzde 90'ın üstünde pozitif geri dönüşler aldık. Bu bizi çok sevindirdi. Almanya'da hala tabi bir tedirginlik ve seyahat uyarıları da var ama aşı sayılarımız ne kadar çok artarsa hem Türkiye hem Almanya'da daha çok rahatlayacağız. İnşallah bu sene Alman dostlarımızı ve Almanya'da yaşayan soydaşlarımızı Türkiye'de daha çok karşılayabiliriz. Geçen yılki rakamları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

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‘ÖZLEMLE TÜRKİYE'Yİ BEKLİYORLAR’

Artık Almanya ve Avrupa'da insanların tatil ihtiyacı duyduğunu ve Türkiye'ye gelmek istediğini anlatan Mustafa Erkan, şunları söyledi:

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"Siyasiler veya özel hayatımdaki arkadaşlarım, sürekli Türkiye'ye tatile gelenler bir yıldan fazla Türkiye'den uzak kaldı. Artık özlemle Türkiye'yi bekliyorlar, gelmek istiyorlar. Bu sene ulaşmak istediğimiz rakamlara ulaşamasak bile inşallah seneye yine rekorlarımızı kıracağız ve dünyanın turizm başkenti Antalya'mız ve Türkiye'mizde tatilcilerimizi ağırlayabileceğiz. Sayın Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu da sürekli Almanya'daki mevkidaşları, ilgili bakanlarla bu konuları gündeme getirip konuşuyor. Üç hafta önceki ziyarette de yetkili bakanlar ve kurumlarla görüştü. Türkiye'deki standartları, rakamları anlattı. Almanları bu durumu birebir bakan beyden öğrenmek memnun etti. Otellerdeki sertifikasyon modelleri ve denetimler anlatıldı. Almanlar da bunun sonucunda Türkiye'yi yüksek insidans bölgesinden çıkarıp, karantinaya almama konusunda değerlendirdi."

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