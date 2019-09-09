Ekonomi Altın haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın haftaya düşüşle başladı

Altın haftaya düşüşle başladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 azalışla 279,20 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
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ARŞİV

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 454,00 lira, Cumhuriyet altını 1.860,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 279,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 279,20
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.860,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.817,00
  • Yarım Ziynet 908,00
  • Çeyrek Ziynet 454,00

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