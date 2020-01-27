Altın üretiminde yıl sonu hedefi 45 ton: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel yaptığı açıklamada, Türkiye'nin altın madeninde 6 bin 500 tonluk potansiyelinin olduğunu ve bunun yaklaşık bin 500 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü ifade etti.

Yıl başında yatırım süreçleri tamamlanan ve faaliyete geçen birkaç altın üretim tesisi bulunduğunu aktaran Yücel, bu sayının artması için maden aramacılığında özel sektörün teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Cari açığın artmasında altın ithalatının önemli payı olduğuna işaret eden Yücel, son 20 yılda Türkiye'nin altın ithalatının ortalama yıllık 130-140 tonu bulduğunu aktardı.

Yücel, geçen yıl altın üretiminde 38 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını dile getirerek, "Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz. Devlet destekli planlama ve stratejiyle 5 yıl içinde yıllık 60 ton ve 15 yıl içinde de ithal ettiğimiz yıllık 160 ton altını üretecek kabiliyet ve kapasitemiz var. 160 ton altının fiyatının 9 milyar dolar olduğunu düşünürsek bunun ancak 1,9 milyar dolara yakınını ürettik. Ciddi destek, planlama ve stratejiyle Türkiye bu açığı kapatabilir. " değerlendirmesinde bulundu.

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Altında özel sektör yatırımı 7,5 milyar dolar

Yücel, bu yıl çıkarılması planlanan yeni maden yasasında arama ve üretim izinleri, iş süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı ve hassas bölgelerdeki izinlerin, topyekün bir planlama içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin mevzuatta şeffaflığa yönelik yenilikler yapma konusunda istekli olduğunu dile getiren Yücel, "Mevzuat önemli ancak bazen iradenin yansıması mevzuatla olmuyor. En kıymetlisi dışarıya muhtaç kalmadan, ülkede üretmek. Ülkemizde üretiyorsak, katma değeri burada sağlıyorsak, bizim için başarı budur. Altın üretimimizin sıfır olduğu 2000'den bugünlere geldik ve şu an Avrupanın en büyük altın üreticisi olduk." diye konuştu

Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de altın üretimine ciddi destek verdiğini belirterek, "Ancak bu sadece özel sektör çalışmaları veya bakanlığın direktifleriyle ilerleyebilecek bir konu değil. Özel sektör tarafından 1,5 milyar dolarlık arama yatırımı, 6 milyar dolara yakın da tesis yatırımı yapıldı." ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 27 Cumhuriyet Altını ilk olarak 5 Ekim 1925 yılında Darphane'nin Topkapı'daki binasında, Maliye Vekili Abdülhalik (Mustafa Abdülhalik Renda), milletvekilleri ve askeri yetkililerin katılımıyla düzenlenen törende basılmış, ilk basılan Cumhuriyet altını da Atatürk'e sunulmak üzere Maliye Vekili Abdülhalik Bey'e verilmişti. Meskuk 5 liralık altının ön yüzünde Arap alfabesiyle ''Türkiye Cumhuriyeti 1341'', arka yüzünde ise ''Ankara 23 Nisan 1336'' yazısı bulunuyordu. 22 ayar meskuk altının ağırlığı 36,8 gramdı. İlk ziynet 5 liralık altın ise 1927'de basılmıştı. İlk Atatürk resimli meskukeler 1944'e, ilk Atatürk resimli ziynetler ise 1938'e ait. Cumhuriyet altını bugünkü standardına 1951 yılında kavuştu. Meskuk Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti 1923'', Cumhuriyet'in hangi yılında basıldığını gösteren tarih, diğer yüzünde ise ortada Atatürk'ün başının yandan görünüşü ile ''Hakimiyet Milletindir'' ve resmin altında ''Ankara'' ibareleri bulunuyor. Darphane daha sonra İstanbul Avrupa Yakası’nda, bugün kullanılan yerine taşınıyor. Darphane ve Damga Matbaası ismi alan kurum, bugün Cumhuriyet Altını, madeni para, hatıra paraları ve değerli kağıtlarında basımında sorumlu. “ALTIN PARAYA 5 EKİM 1925’TE GEÇEBİLDİK” <br> <br> İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, DHA)ya darphane ve Cumhuriyet altının tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Altın paranın bu anlamda önemi madeni para ve kıymetli maden, en önemli değer ölçüm aracı olarak kıymet-i harbiyesi var. diyen Prof. Dr. Mehmet Bulut, şunları söyledi: Cumhuriyeti aslında 29 Ekim 1923’te kurduk. Fakat hemen cumhuriyet döneminde altın para basamadık... Madeni para ve kağıt para devam ediyordu ama altın paraya 5 Ekim 1925’te geçebildik. Bu tarihte ilk 5 liralık bu Cumhuriyet Altın parası ortaya çıktığı zaman. Bu günkü ziynet eşyası olarak adlandırılan şey ise sonra ortaya çıktı 1950’lere doğru. 1938’lerde yine yeni bir form kazandı... Biz Osmanlı’dan cumhuriyete geçerken parada da bir süreklilikten söz ediyoruz ama ilk altın paranın cumhuriyetin kuruluşunda 2 yıla yakın sonraki bir dönemde darphane tarafından basıldığını biliyoruz. Çünkü iktisatta ve ekonomik hayatta süreklilik esas... İslam tarihinde de, bu coğrafyanın tarihinde de, Mekke Medine'de Müslümanlar, gayrimüslimlerin ve Sasani paralarını kullanıyor. Bizans altın para sistemine, Sasaniler gümüş para sistemine sahip. Bu iki sistemi Müslümanlar uzun süre kullanıyorlar... Müslümanlarda da ilk parayı Hz. Ömer bastı. Bu ekonomik sistemde malın değerini ölçen objektif bir ölçü varsa altın en önemlisidir. Osmanlı altını, altının kendisi de değerli olduğu için çok acele etmeye gerek yok. Yeni rejim de bunda 2 yıl bir sorun görmedi.” “TARİHİMİZDE SON DERECE ÖNEMLİ BİR KURUM” <br> <br> “Darphane aslında para basma merkezi” diyen Bulut, “Osmanlı’nın klasik dönemine kadar gider. Yeni dönemlerde de ilk Avrupa yakasındaki modern darphanenin daha sonra yeri değiştirildi... Para basma bir egemenlik simgesi yani darphane çok önemsenen bir yerdir. Bizim özellikle Avrupa bölgesinden gelen madenlerin işlenip buralara yani darphane üzerinde paraya döndürülmesi, Osmanlı’nın da son derece önemsediği yeni Cumhuriyet rejiminde de yeni darphaneye taşınma zaman aldı... Bu kurumların bizim para ve finans tarihimizde önemli yerleri var. Hem madeni paraların, altın ve gümüş paraların basılması, bunların karşılığında Osmanlı liralarından, cumhuriyet lirasına geçmiş olması... Merkez Bankası’nın 1930’lu yıllarda kurulması ama öncesinde para işleri bu darphane üzerinde deruhte ediliyor. Kurum tarihimizde son derece önemli bir kurum” diye konuştu. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüveni Günümüzde Darphane ve Damga Matbaası'nda üretilen Cumhuriyet Altını 94 yaşında. Cumhuriyet Altını'nın 94 yıllık serüvenini ve 'egemenlik simgesi' olarak nitelediği darphaneyi İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut anlattı. BiP'te paylaş

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"Altın madenciliğinde çevre hassasiyeti üst seviyede"

Yücel, Türkiye'de altın madenciliğinde çevre hassasiyetine üst seviyede önem verildiğini vurguladı.

Türkiye'de teknoloji, doğaya uyum ve rehabilitasyon projeleri bakımından dünya standartlarının üzerinde altın madeni sahaları olduğunu ifade eden Yücel, şunları kaydetti:

"Bu sahalarda gerekli önlemler alınıyor ve sahalar sınırsız denetime açık bulunuyor. Türkiye'de üretim potansiyelinin ortaya çıkmasıyla birlikte altın arama konusu çok tartışıldı. Bu konunun uluslararası, siyasi ve ekonomik birçok boyutu var. Halkımıza maalesef yanlış bilgiler de aktarılıyor. Türkiye'nin zengin yer altı kaynaklarına ve bu kaynakları değerlendirecek kapasiteye sahip olduğu gerçeği çeşitli manipülasyonları beraberinde getiriyor. Siyasi partiler, STK'lar, kurumlar konuya alet olabiliyor. Kendi hatalarımızı içimizde öz eleştiri yaparak minimize etmeliyiz."