Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 278 binden fazla yolcu seyahat etti

Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresinin 2 saate indi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 405 kilometreye düşürüldüğünü söyledi.
Söz konusu hatla Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demir yolu seyahat süresinin 2 saate, Ankara-Yozgat arasının da 1 saate indirildiğine işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Yeni istasyonlar hizmete alınacak
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı tren hattı projesi Ankara-Sivas güzergahında bulunan Yıldızeli, Yerköy, Sorgun, Akdağmadeni ve Elmadağ'da yeni istasyon çalışmalarının da devam ettiğini bildirerek, yeni istasyon yapım çalışmalarının bir an önce tamamlanarak hizmete açılması talimatı verdiğini anlattı.
Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Yeni istasyonlar bölge turizmi ve ekonomisine katkı sağlayacak"
Uraloğlu, inşası süren istasyonların tamamlanmasının ardından bölge turizmi ve ekonomisinin daha da canlanacağına dikkati çekerek, sözlerini, "405 kilometre uzunluğa sahip proje kapsamında toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 tünel ve uzunluğu 27 kilometre olan 49 adet de viyadük inşa ettik. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde yer alıyor. En uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metre ile Çerikli'de yaptık. 89 metre yüksekliğinde Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü Elmadağ'da inşa ettik." diye tamamladı.