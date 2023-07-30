Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 278 binden fazla yolcu seyahat etti

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı güzergahında bulunan Yıldızeli, Yerköy, Sorgun, Akdağmadeni ve Elmadağ istasyonlarında çalışmaların bitirilmesi için son aşamaya geldi. Söz konusu istasyonların daha erişilebilir ve kullanılabilir olması adına projede değişiklikler yapıldı. Bu proje değişiklikleri ile halkımızın istasyonlarımıza daha kolay ulaşabilmesi ve bu sayede hızlı demir yolu ulaşım ağından en etkili biçimde faydalanması hedefleniyor. Fiziki ilerlemede aşama kaydedildi. En kısa sürede çalışmalar tamamlanarak istasyonlar vatandaşlarımızın hizmetine açılacak."