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Ekonomi

Ankara-Sivas YHT yarından itibaren ücretli: Bilet fiyatları belli oldu

Açılışa özel 1 ay ücretsiz olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı yarından itibaren ücretli olacak. Bilet fiyatı Ankara-Sivas hattı için 240 lira, Ankara-Yozgat hattı için ise 130 lira olarak belirlendi.

14:28 . 31/05/2023 Çarşamba
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Bilet fiyatı Ankara-Sivas hattı için 240 lira, Ankara-Yozgat hattı için ise 130 lira olarak belirlendi.

Bilet fiyatı Ankara-Sivas hattı için 240 lira, Ankara-Yozgat hattı için ise 130 lira olarak belirlendi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na yolcuların yoğun ilgisi sürüyor. Ulaşımda Anadolu'ya hız ve konfor sağlayan hat, 27 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücretsizdi. Açıldığı günden bu yana 110 bin yolcu hat ile ücretsiz seyahat etti.

Ücret tarifesi belirlendi

Açılışa özel halkın hizmetine bir ay boyunca ücretsiz sunulan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren seferlerine ücretli olarak devam edecek. Bu tarihten itibaren hızlı trenden yararlanacak yolcular için ücret tarifesi belli oldu. Hattın merakla beklenen bilet fiyatı 240 lira olarak açıklandı. Seyahat ücreti Ankara-Yozgat hattı için 130 lira, Yozgat-Sivas hattı için ise 170 lira olarak belirlendi.

12 saatten 2 saate düştü


Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile seyahat süresi 12 saatten 2 saate düştü. Proje sayesinde 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunuldu.



#Ankara-Sivas YHT
#Yozgat
#Yüksek Hızlı Tren
1 saat önce
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