Ankara-Sivas YHT yarından itibaren ücretli: Bilet fiyatları belli oldu

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na yolcuların yoğun ilgisi sürüyor. Ulaşımda Anadolu'ya hız ve konfor sağlayan hat, 27 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında ücretsizdi. Açıldığı günden bu yana 110 bin yolcu hat ile ücretsiz seyahat etti.

Açılışa özel halkın hizmetine bir ay boyunca ücretsiz sunulan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren seferleri 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren seferlerine ücretli olarak devam edecek. Bu tarihten itibaren hızlı trenden yararlanacak yolcular için ücret tarifesi belli oldu. Hattın merakla beklenen bilet fiyatı 240 lira olarak açıklandı. Seyahat ücreti Ankara-Yozgat hattı için 130 lira, Yozgat-Sivas hattı için ise 170 lira olarak belirlendi.