Ankara’ya 1 milyar avroluk batarya yatırımı

Türkiye, küresel aktörlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Güney Koreli enerji devi LG ile Türk şirketi Go Enerji'nin iş birliğinde Türkiye'nin en büyük batarya paketi üretim fabrikasının Ankara'da kurulması kararlaştırıldı. İlk finansman paketi olan 45 milyon avroluk yatırım devreye alınırken GO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gökhan Yıldız, yatırım tutarının uzun vadede toplamda 1 milyar avroyu aşma potansiyeli olduğunu belirterek, "Made in Türkiye" yazılı enerji depolama konteynerleri üretileceğini anlattı.





KAPASİTE 2 YILDA ÜÇE KATLANACAK

GO Enerji batarya üretim fabrikası, Ankara Temelli'de kurulacak. Fabrikanın 2026'ının ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanırken GO Enerji ve LG Energy Solution arasında imzalanan stratejik yatırım ortaklığı anlaşmasına göre ilk aşamada 2,5 gigavatsaat kapasiteyle kurulacak olan fabrikanın kapasitesi 2 yılda 7.5 gigavatsaate çıkarılacak. Anlaşma kapsamında, batarya teknolojisinde 26 milyar dolar cirosu ile dünya lideri olan LG Enerji Solution'ın diğer bataryalara oranla daha dayanıklı, daha yüksek performansa sahip ve daha uzun ömürlü olan "Kese Tipi Hücre" teknolojisi üretim hattı GO Enerji'ye devredilecek ve tüm üretim süreçleri Türkiye’de gerçekleştirilecek.





MADE IN TÜRKİYE ETİKETİYLE ÜRETİM

Konuyla ilgili bilgi veren GO Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gökhan Yıldız, fabrikada "Made in Türkiye" etiketiyle üretim yapılacağını vurguladı. Yıldız, "Üreteceğimiz batarya paketlerinin iç pazara sunulmasıyla bu alanda dışa bağımlılığın azaltılmasını, aynı zamanda LG Energy Solution firmasının küresel müşterilerine yönelik satışlarının da yapılmasıyla Türkiye’nin enerji teknolojileri alanında uluslararası bir üretim üssü haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.





YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞECEK

İhracat açısından öne çıkacak pazarların tüm Avrupa ve Afrika kıtası ile Orta Doğu ülkeleri olacağını belirten Gökhan Yıldız, şunları söyledi: “Türkiye’nin en büyük batarya paketi üretim fabrikasını ülkemize kazandıracağız. Uzun vadede toplam yatırım değerinin 1 milyar avroyu aşma potansiyeli olan fabrikamızın, ilk etapta 2,5 gigavatsaat olan kapasitesini kademeli olarak 7,5 gigavatsaate çıkaracağız. İlk aşamada sağlayacağımız yaklaşık 100 kişilik istihdamın da tüm aşamalar tamamlandığında 900’ü bulmasını öngörüyoruz.”



