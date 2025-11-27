Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar yatırım yapılacak

Türk savunma sanayiinin önde gelen kuruluşlarıyla entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı. SSB koordinasyonunda, imzalanan sözleşmeler kapsamında yürütülecek çalışmaların ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar doları buluyor.

ORDUMUZUN CAYDIRICI GÜCÜNÜ ARTTIRACAK

Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, Savunma Sanayii İcra Kurulu'nda (SSİK) alınan kararların sözleşmeye dönüştürülmesi süreçlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti. Görgün, son kurul toplantısında özellikle taarruzi sistemler ve hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik kararlar alındığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu süreçte Roketsan ve ASELSAN şirketimiz geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten, bugün yine Roketsan'ın envantere kazandırılmış taarruzi sistemleri ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık. Şirketlerimiz gece gündüz durmadan, var olan sistemleri iyileştirme, geliştirme, etki gücünü arttırma ve kahraman ordumuzun caydırıcı gücünü ortaya koyabilecek kabiliyetleri artırmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar."

HEM İHTİYACI KARŞILIYOR HEM DE İHRAÇ EDİYORUZ

Gelinen noktada imzalanan sözleşmelerin ve ihracat başarısının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Görgün, Türkiye'nin, savunma sanayiinde sınıf atladığını vurguladı. Türkiye'nin artık küresel bir oyuncu olduğuna dikkat çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün gelinen noktada Allah'a çok şükür imzaladığımız sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamında birtakım ürünleri ihraç eder konuma gelmiş olmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye artık savunma sanayii ürünü ihraç eden ülkeler arasında ilk 10'da kendine yer bulan bir ülke. Hava savunma sistemleri ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan farklı kademelerde, mertebelerde hava savunma sistemlerini ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi."

Türkiye'nin bekasına ciddi katkı sunacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da atılan imzaların ülke açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de imza töreniyle aslında Silahlı Kuvvetler'in stratejik gücüne çok ciddi katkı sağlayacak birçok projeyi de hayata geçirmiş olduklarının altını çizdi. SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar da projelerin kritik niteliğine dikkat çekerek, "İmzaladığımız projeler ülkemizin bekasına çok ciddi katkılarda bulunacak, Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıracak, vurucu gücünü artıracak gerçekten çok kritik projeler" dedi.







