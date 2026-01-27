Araç kiralama sektöründen 278 milyar liralık yatırım

Araç kiralama sektörü, 2025 yılında yatırımlarını sürdürdü. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından, NielsenIQ iş birliğiyle hazırlanan “TOKKDER Kiralama Sektör Raporu”na göre sektör, 2025’te toplam 278 milyar 158 milyon liralık araç satın alımı gerçekleştirdi. Böylece araç kiralama, otomotiv pazarında hem talep hem de kamu maliyesine katkı açısından kritik bir aktör olmayı sürdürdü.

FİLO KÜÇÜLDÜ VERİMLİLİK ARTTI

Rapora göre 2025 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla sektörün toplam araç parkı 372 bin 335 adede geriledi. 2024’te 402 bin 800 olan filo büyüklüğündeki düşüşe rağmen, daha verimli kullanım ve kontrat yapıları öne çıktı. Sektörün yıl boyunca ödediği toplam vergi tutarı ise 109 milyar lirayı buldu. Bu tablo, araç sayısındaki gerilemeye karşın ekonomik katkının güçlü şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

2025’in son çeyreği itibarıyla operasyonel kiralama sektörünün araç parkı 234 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda yıl boyunca 121 milyar liralık araç yatırımı yapılırken, 63 milyar lirayı aşan vergi katkısı sağlandı. Müşteri başına düşen araç sayısındaki artış, operasyonel kiralamanın daha az araçla daha fazla mobilite sunan bir modele evrildiğini gösterdi.

GÜNLÜK KİRALAMA TURİZME PARA KAZANDIRDI

Günlük kiralama sektöründe toplam araç parkı 138 bin adede ulaştı. Yıllık kontrat adedi 1,09 milyonun üzerine çıkarken, bu segmentte gerçekleştirilen araç yatırımı 157,1 milyar lira oldu. Günlük kiralama sektörünün ödediği vergi tutarı ise 46,3 milyar lira olarak kaydedildi.

ELEKTRİFİKASYON YAVAŞ AMA İSTİKRARLI

Rapora göre hibrit ve elektrikli araçların payı artış eğilimini korudu. Operasyonel kiralama filolarında bu araçların payı yüzde 13’ün üzerine çıkarken, günlük kiralamada pay yüzde 7,6 oldu. Hibrit araçlar, mevcut altyapı ve operasyonel esneklik nedeniyle elektrifikasyona geçişte “ara adım” olarak öne çıktı. Tam elektrikli araçların payı ise operasyonel kiralamada yüzde 2,4, günlük kiralamada yüzde 2,6 seviyesinde kaldı.

SEKTÖR UYGUN FİNANSMAN KOŞULLARI BEKLİYOR TOKKDER

Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, sektörün finansmana erişimde yaşadığı zorluklara rağmen uyum kabiliyetini koruduğunu vurguladı. Tangün, dezenflasyon süreci ve faizlerdeki kademeli düşüşle birlikte 2026’da daha uygun finansman koşullarının oluşmasını beklediklerini dile getirdi.

Araç arızalarının dörtte biri İstanbul’da

Tur Assist tarafından derlenen istatistiklere göre, Türkiye genelinde araç arızasından kaynaklı toplam 150 binin üzerinde yol yardım hizmeti verildi. Arıza türlerine bakıldığında, motor arızaları açık ara ilk sırada yer aldı. Toplam vakaların yüzde 42,9’u motor kaynaklı sorunlardan oluştu. Motor arızalarını yüzde 29,7 ile elektrik sistemi arızaları izledi. Arıza vakalarının en yoğun olduğu şehir ise İstanbul oldu. İstanbul’da gerçekleşen 36 bin 663 arıza vakası, tek başına toplam vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturdu.







