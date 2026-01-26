Opel'in Türkiye payı Almanya'yı solladı

2026 yılına dair hedeflerini ve tahminlerini de paylaşan Yantaç, “1,4 milyon ve üzeri bir pazar beklentimiz var. Adet olarak kendi hedefimize 75 bin üzeri diyoruz, buralarda biraz temkinli yaklaşıyoruz. Planlama çok önemli ama globaldeki tedarik süreçleri gibi etkenler biliyorsunuz ki sene içerisinde çok fazla değişim gösterebiliyor. O yüzden bizim beklentimiz doğrultusunda olursa 75 bini 80 bine kadar götürebileceğimize inanıyoruz ama 75 binin üzerinde bir adet beklentimiz var. Pazar payı olarak da en az yüzde 5,5’lik yani bu yılın pazar beklentilerinin dip nokta olacağı bir pazar payımız olmasını bekliyoruz. Bunu kıracak olursak ticaride 300 bin civarında bir pazar olmasını bekliyoruz. Elektrikli araç pazarının ise geçtiğimiz sene 190 bin civarıydı, bu yıl 250 binlere varmasını bekliyoruz” dedi.