Opel'in Türkiye payı Almanya'yı solladı

Opel Türkiye geçen yıl global satışlarda markanın pazar payı açısından bakıldığında en fazla satıldığı Almanya’yı geride bırakarak liderliği elde etti. Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Almanya’yı da geçtik ve pazar payı olarak globalde Opel ülkeleri arasında en yüksek pazar payına sahip ülke olduk” dedi.
Opel Türkiye, geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlediği basın toplantısıyla 2025 yılı performansını ve gelecek hedeflerini açıkladı. Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, kendileri için 2025’in rekorlarla dolu olduğunu ifade ederek, 2026 için de benzer hedefleri yakalamak istediklerini söyledi.
AVRUPA’DA 5’İNCİ PAZAR TÜRKİYE
Geçen sene iç pazar satışlarında kırılan rekorla Türkiye’nin Avrupa’da sıralamayı değiştirdiğine dikkat çeken Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, “Globalde Avrupa pazarları içerisinde de Türkiye uzun bir dönem sonrasında belki de ilk defa İspanya’yı geçerek Avrupa’nın en büyük beşinci pazarı oldu” açıklamasını yaptı.
OPEL TARİHİNİN EN YÜKSEK SATIŞI
2025'te 75 bin 487 bin adetlik rekor bir satış gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yantaç, “Bu Opel tarihinin en yüksek satış adedi. Pazar rekor kırarken, Opel olarak biz de kendi rekorumuzu kırdık diyebilirim. Hafif ticari araçlar kategorisinde 27 bin 471 bin adetlik satışa ulaştık ve yüzde 9,7 pazar payı elde ettik. Türkiye olarak Opel’in üçüncü en büyük ülkesiydik. Geçen seneyle beraber pazar payında birinci olduk. Almanya’yı da geçtik ve pazar payı olarak globalde Opel ülkeleri arasında en yüksek pazar payına sahip olan ülke olduk” ifadelerini kullandı.
1 YILDA 26 BİN SUV SATTI
Segmentlere de değinen Opel Marka Direktörü Yantaç, “SUV'da 26 bin civarında bir araç sattık. Sene başında her 3 Opel’den biri SUV olacak diye iddiamız vardı. Bu adetleri zaten 75 bin civarında adede ulaştığımız noktada görüyoruz ki her 3 Opel’den biri 2025 yılında SUV olarak satılmış” şeklinde konuştu.
BAYİ SAYIMIZI 68’E ÇIKARACAĞIZ
Bayi ağında da bu yıl sayıyı artırma yönünde hareket edeceklerini vurgulayan Yiğit Yantaç, “61 bayimiz var. Toplam satışlarımızın yüzde 70’ini gerçekleştiren 23 adet bayimiz bulunuyor. 2026 yılında bu yapıyı daha agresif şekilde genişletiyoruz. Yani yıl sonunda sadece 23 bayinin değil, hedeflediğimiz 68 bayinin tamamının bu programın bir parçası olmasını planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
BU YIL ARAÇ PAZARI 1,4 MİLYONU BULUR
- 2026 yılına dair hedeflerini ve tahminlerini de paylaşan Yantaç, “1,4 milyon ve üzeri bir pazar beklentimiz var. Adet olarak kendi hedefimize 75 bin üzeri diyoruz, buralarda biraz temkinli yaklaşıyoruz. Planlama çok önemli ama globaldeki tedarik süreçleri gibi etkenler biliyorsunuz ki sene içerisinde çok fazla değişim gösterebiliyor. O yüzden bizim beklentimiz doğrultusunda olursa 75 bini 80 bine kadar götürebileceğimize inanıyoruz ama 75 binin üzerinde bir adet beklentimiz var. Pazar payı olarak da en az yüzde 5,5’lik yani bu yılın pazar beklentilerinin dip nokta olacağı bir pazar payımız olmasını bekliyoruz. Bunu kıracak olursak ticaride 300 bin civarında bir pazar olmasını bekliyoruz. Elektrikli araç pazarının ise geçtiğimiz sene 190 bin civarıydı, bu yıl 250 binlere varmasını bekliyoruz” dedi.