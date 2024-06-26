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Ekonomi

Temmuz zammı olacak mı: Bakan Işıkhan'dan son dakika asgari ücret ve emekli maaşı zammı açıklaması

AK Parti'den gelen asgari ücret açıklaması sonrası bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, 'Asgari ücrete ara zam olmayacak. Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında birlikte olacağız' dedi. Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, refah payının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

12:15 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:25 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Asgari ücrete zam olacak mı?
Asgari ücrete zam olacak mı?
AK Parti'den gelen asgari ücret açıklaması sonrası bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Bakan Işıkhan, 'Asgari ücrete ara zam olmayacak. Göstergeler olumlu geliyor, yeni asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında birlikte olacağız' dedi.


Emekli maaşı zammı hakkında konuşan Işıkhan, refah payının gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Asgari ücret ne kadar?

2022 yılının Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira olurken Temmuz ayında yapılan ikinci artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.


2023 yılında da benzer şekilde Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olurken Temmuz zammıyla birlikte 11 bin 402 lira seviyesine yükseltildi.


Asgari ücrete son zam 2024 yılının Ocak ayında yapıldı. İşveren ve işçi sendikaları bir araya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini açıkladı.




#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
#ekonomi
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