Atıkların üçte biri dönüştürüldü

Nur Banu Aras
04:0017/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
Türkiye’de ‘Sıfır Atık Hareketi’ kapsamında geçen yıl 195 milyon ton atık işlendi.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, bunun 56 milyon tonunun geri kazanıldığını bildirdi. 2024’te Türkiye’de 195 milyon ton atık işlendiğini belirten Öner, “Bunun 139 milyon tonu bertaraf edildi. 56 milyon tonu geri kazanıldı. Her üç ton atığın bir tonunun geri kazanıldığı bu tablo, önümüzdeki yıllarda geri dönüşüm altyapısının güçlenmesiyle daha da iyileştirilmesi hedeflenen bir alan olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.

Ali Rıza Öner

HAVZA BAZLI BERTARAF

Öner, Türkiye’nin evsel nitelikli atıklardan elektrik ve biyogazdan biyometan üretimi konusunda son yıllarda önemli adımlar attığını anlatırken, “Birçok şehirde atıktan enerji elde edilmesi hem çevresel yükü azaltıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Sanayi kaynaklı yaklaşık 2 milyon ton tehlikeli atığın bertarafında ise özel tesislerin önemi büyük. Bu tür atıklar geri dönüştürülemediği için yakma tesislerinde bertaraf edilmesi gerekiyor. Türkiye’de bu işlemi gerçekleştiren tesislerin sayısının artması gerektiği ifade ediliyor” dedi.

Havza temelli bertaraf tesislerinin önemine dikkat çeken Öner, “Bu yaklaşım sayesinde taşımadan kaynaklı maliyetler azalacak ve her bölgenin kendi ihtiyacına uygun tesis modeli ortaya çıkacak” ifadesini kullandı.



#Sıfır Atık
#Ekonomi
#Geri Dönüşüm
