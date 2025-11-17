Atıkların üçte biri dönüştürüldü

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, bunun 56 milyon tonunun geri kazanıldığını bildirdi. 2024’te Türkiye’de 195 milyon ton atık işlendiğini belirten Öner, “Bunun 139 milyon tonu bertaraf edildi. 56 milyon tonu geri kazanıldı. Her üç ton atığın bir tonunun geri kazanıldığı bu tablo, önümüzdeki yıllarda geri dönüşüm altyapısının güçlenmesiyle daha da iyileştirilmesi hedeflenen bir alan olarak dikkat çekiyor” diye konuştu.