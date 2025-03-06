Avrupa ile yeni bir hikaye yazalım

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Artık Türkiye'yi, Avrupa'dan müstakil bir ülke olarak görmek, Türk ticaret ve yatırımlarını çerçevenin dışında tutmak Avrupalı dostlarımız için de imkansızdır. Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği ve ekonomisi mümkün değil, yeni bir hikaye yazmanın tam zamanı” ifadelerini kullandı. Yalçındağ, “Türkiye'yi Avrupa Birliği dahil, bölgemizde kurulmuş, faaliyet gösteren politik ve ekonomik ortaklıkların dışında tutmak günün sonunda Avrupa Birliği'ne zarar verecektir” şeklinde konuştu.

SAVUNMADA KÜRESEL OYUNCU HALİNE GELDİK

Yazılı açıklamasında, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceğini değerlendiren Yalçındağ, Türkiye'nin, Batı ittifakının etkili bir üyesi olarak savunma sanayi sektöründeki kamu ve özel yatırımlarıyla sektörde global bir oyuncu haline geldiğini aktardı. Yalçındağ, “2024 yılında savunma ve havacılık ihracatımız 7,1 milyar dolara ulaşarak bir rekor kırdı. Savunma sanayimizde Ar-Ge bütçesi ise geçen yıl 3 milyar dolara yaklaştı ve yerlilik oranı yüzde 80'e ulaşarak hepimizi gururlandırdı. Bugün sektörde 100 milyar dolarlık bir proje hacmimiz var” dedi.

DAHA FAZLA ALANDA İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ

Ortaklık potansiyelinin altını çizen Yalçındağ, sadece savunma alanında değil, enerji, ticaret gibi birçok alanda daha fazla işbirliğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Türkiye'siz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmadığını vurgulayan Mehmet Ali Yalçındağ, Türk iş dünyasının temsilcilerinden meydana gelen DEİK olarak, kendilerinin de bu gerçeği uzun bir zamandır gördüğünü vurguladı. Yalçındağ, “Avrupalı dostlarımıza 'gelin yeni bir hikaye yazalım' diyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN GÜNCELLENMESİ ŞART

Yalçındağ, Avrupa Birliği'nin dünyada gerçekleşen değişimi yakalayamaması halinde oyun dışında kalma ihtimaline işaret ederek, "AB'nin bu değişimi iyi okuması ve buradaki fırsatları görebilmesi lazım, aksi takdirde AB dünyada bir güç olarak anılmayacak. AB artık kendi yarattığı engelleri kaldırmalı, karar alma mekanizmalarını güçlendirmelidir. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

Vize sorunu AB’ye zarar veriyor

Yaptığı açıklamada, Türk iş insanlarının vize sorununa dikkati çeken Mehmet Ali Yalçındağ, bu durumun Türkiye'den daha fazla AB'ye zarar verdiğini bildirdi. Yalçındağ, "2024 yılında yapay zeka şirketlerinin küresel finansmanı 100 milyar doları aştı. Biz vize sorunlarını konuşmak yerine, bu alanda iş birliklerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşmak istiyoruz" dedi. Yalçındağ ayrıca, Avrupalı paydaşlarına yönelik açıklamasında, "Bölgedeki iş insanlarını güncel gelişmelerin gösterdiği gerçekleri iyi analiz ederek, kazan-kazan prensibiyle daha çok çalışmaya ve ihtiyacımız olan yeni hikayeyi yazmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.







