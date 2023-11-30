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Ekonomi

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu Meta'nın ücretli aboneliğini şikayet etti

Avrupa'nın en büyük tüketici kuruluşu, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'yı kullanıma sunduğu ücretli reklamsız abonelik hizmeti nedeniyle şikayet etti.

13:55 - 30/11/2023 Perşembe
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Çeşitli Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), 19 üyesiyle Meta'nın haksız ödeme veya rıza modeline karşı resmi şikayette bulunduğunu açıkladı.


Açıklamada, Meta'nın AB'deki hizmetlerinde Facebook ve Instagram kullanıcılarının verilerinin şirket tarafından reklam amacıyla işlenmesine izin vermelerini ya da reklamsız hizmet için ödeme yapmalarını gerektiren değişiklikleri uygulamaya koyduğu hatırlatıldı.


Bu durumun kullanıcılar için adil olmayan bir seçim anlamına geldiğine dikkat çekilen açıklamada, Meta'nın AB tüketici kanununa aykırı hareket ettiği ve ücret uygulamasını durdurulması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, BEUC ve üyelerinin Meta'yı çeşitli yollarla haksız ticari uygulamalara giriştiği gerekçesiyle tüketiciyi koruma otoriteleri ağına şikayet ettiği, ayrıca Meta'nın AB veri koruma yasasını ihlal edip etmediğinin de incelendiği bildirdi.


Meta, Avrupa'daki kullanıcılara Facebook ve Instagram'a reklamsız erişim sağlamaları için aylık abonelik seçeneği sunmaya başlamıştı.

Şirket, kullanıcıların abone olmaları halinde bilgilerinin reklam için kullanılmayacağını, abonelik ücretinin internet üzerinden aylık 9,99 euro veya iOS ve Android mobil işletim sistemleri üzerinden de aylık 12,99 euro olacağını açıklamıştı.






#Meta
#Avrupa
#Tüketici kuruluşu
#Facebook
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