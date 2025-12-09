Ayakkabı sanayicisinden ek tarife teşekkürü

Berke İçten, ithalat kısmen daralırken ihracattaki sert düşüşün bu yıl da devam ettiğinin altını çizdi. Ocak-ekim döneminde ayakkabı ihracatının adet bazında yüzde 39,3 düşüşle 208 milyon çiftten 126 milyon çifte gerilediğini bildiren İçten, şunları söyledi: "İhracatta aşağı yönlü gidişi durdurabilmemiz için üretim maliyetlerimizi rekabetçi seviyelere getirebilmeliyiz. Bu kapsamda hammadde ve yan sanayi ithalatında yüzde 150’lere varan gümrük vergisinin en azından belli bir süre sıfırlanması gerekiyor.”