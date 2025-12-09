Yeni Şafak
Ayakkabı sanayicisinden ek tarife teşekkürü

9/12/2025, Salı
Ticaret Bakanlığı’nın ayakkabı ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisini yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarma kararı, meyvelerini vermeye başladı.

Türkiye’nin ocak-ekim dönemindeki ayakkabı ithalatı adet bazında yüzde 9 azaldı. İthalattaki kısmi düşüşün sektöre moral olduğunu belirten Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a ve bakanlık bürokratlarına teşekkür etti. Berke İçten, yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlanan ayakkabı sektöründe ihracatın üç yıldır daraldığını hatırlattı.

Berke İçten

İTHALAT YÜZDE 9 GERİLEDİ

İçten, "Yılbaşında yapılan ek vergi hamlesinin olumlu sonuçlarını görmeye başladık. 2024’ün 10 aylık döneminde 64 milyon çifte ulaşan ayakkabı ithalatı, bu yıl yüzde 9 düşerek 58 milyon çifte geriledi. Henüz arzu ettiğimiz seviyelere inmese de ayakkabı ithalatında ateşin düşmeye başladığını söyleyebiliriz" dedi.

MALİYETLER REKABETÇİ OLMALI

  • Berke İçten, ithalat kısmen daralırken ihracattaki sert düşüşün bu yıl da devam ettiğinin altını çizdi. Ocak-ekim döneminde ayakkabı ihracatının adet bazında yüzde 39,3 düşüşle 208 milyon çiftten 126 milyon çifte gerilediğini bildiren İçten, şunları söyledi: "İhracatta aşağı yönlü gidişi durdurabilmemiz için üretim maliyetlerimizi rekabetçi seviyelere getirebilmeliyiz. Bu kapsamda hammadde ve yan sanayi ithalatında yüzde 150’lere varan gümrük vergisinin en azından belli bir süre sıfırlanması gerekiyor.”


