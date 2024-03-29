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Ekonomi

Bakan Bayraktar duyurdu: Fatih Sondaj Gemisi Göktepe-1 kuyusunda sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak Göktepe-1 kuyusunda sondaja başlandığını açıkladı. Bayraktar, "Aziz milletimizin hayır dualarıyla yeni ufuklara ilerliyoruz." dedi.

Halil Akkoç
16:08 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 16:09 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fatih sondaj gemisi
Fatih sondaj gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak Göktepe-1 kuyusunda sondaja başlandığını bildirdi.

Bakan Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Tarihi keşiflerle milletimizin gönlüne taht kuran Fatih Sondaj Gemisi yeni keşif için Göktepe-1 kuyusunda sondajına başladı.
Aziz milletimizin hayır dualarıyla yeni ufuklara ilerliyoruz."

Bayraktar, Uşak'ta yaptığı konuşmasında, "Dün akşam itibarıyla 'Göktepe 1' adını verdiğimiz yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. Ramazan ve Uşak'ın bereketiyle, bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv buluruz inşallah. Bütün çalışmamız, gayretimiz bu yönde olacak. Göktepe 1 kuyumuz da bu anlamda hayırlı olsun. Bu bir keşif kuyusudur, arama kuyusudur. Şu anda Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada bu arama faaliyetimize başladık. Çok yeni başladık." demişti.

#Alparslan Bayraktar
#Göktepe-1
#Fatih Sondaj Gemisi
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