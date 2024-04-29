Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi: 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ile ilgili güzel haberi duyurdu.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin de Ekim ayında yaptığı bir açıklamada Sakarya Gaz Sahası'nda kapasitenin giderek artırılacağını belirtmiş ve
"Türkiye, bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'ndan günde yaklaşık 4 milyon metreküp gaz üretmektedir"
demişti.
Bakan Bayraktar müjdeyi verdi
Bakan Bayraktar müjdeyi verdi
Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 4,5 milyon metreküp gaz üretildiğini ve bunun 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.
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2 saat önce