Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi: 1,8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Berlin'deki 20. Yıl Dönümü Galası'nda konuştu. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 60 milyar dolar seviyesini bakanlara ve iş dünyasına hedef olarak gösterdiğini belirterek, “Türkiye ve Almanya'nın değerli iş insanları bu hedefi inşallah birkaç yıl içinde mutlaka başaracaklardır” dedi.