Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ara zam geleceğini düşünmüyorum

2022 yılında asgari ücret, brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyordu. 2023 yılı için yapılan görüşmelerin sonucunda, asgari ücrete yüzde 54,66'lık zam yapıldı. Böylelikle asgari ücret brüt 10 bin 8 liraya, net 8 bin 500 liraya çıktı. Asgari ücret açıklandığında enflasyonun tekrar yükselmesi durumunda ikinci bir zam yapılabileceği de belirtildi.

"Asgari ücrete ara zam gelmeyecek"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber’e verdiği özel röportajda, asgari ücrete dair konuşarak, asgari ücrete ara zam gelmeyeceğini, ancak olağanüstü bir durum olursa düşünülebileceğini aktardı.

Asgari ücrete ikinci bir zam söz konusu mu?

Bakan Bilgin'e A Haber’e verdiği özel röportajda, Bu şartlar altında asgari ücrete ikinci bir zam söz konusu mu?

şeklindeki soruya yanıt veren Bakan Bilgin, enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu enflasyonun düşme eğiliminin yüzde 20’lerde olduğu bir ortamda asgari ücrete yapılan yüzde 50'nin üzerindeki bir orandaki zammın dışında ikinci bir zam olmayacağını şu sözlerle belirtti:

'Ekonomik durumlarda denge sağlanacaktır'

Ben gerekmeyeceğini düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanımız bunu da şartlı söyledi. Olağanüstü bir durum ortaya çıkarsa diye. Tam tersine enflasyon düşüyor, düşme eğiliminde ve düşmeye devam edecek. Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflerine bakacak olursak, bu yıl sonu itibariyle 30’un altında 20’lerde diyebileceğimiz bir enflasyonla karşılaşacağız. Bu şu demektir. Enflasyonun yüzde 20’lere gerilediği bir ortamda asgari ücrete yaptığımız bu yüzde 50’nin üzerindeki artış asgari ücretlilerin korunmasını sağlayacaktır. Nispi bir onların ekonomik durumlarında denge sağlayacaktır.

Türkiye büyümede OECD'de 2'nci ülke konumunda

Bakan Bilgin katıldığı programda Türkiye ekonomisinin geldiği nokta ile ilgili de şu açıklamada bulundu: Türkiye'nin makro göstergelerine baktığımız zaman ekonomideki gelişmelerin bazı beklentilerin çok üstünde olduğunu söylememiz gerekir. Her şeyden önce ekonominin en temel göstergesi büyümedir. Türkiye büyümede OECD'de 2'nci ülke konumundadır. Pandemi sürecinden çıkışta da dünyanın en hızlı büyüyen 2. ekonomisi olduk. Çin'den sonra en hızlı büyüyen Türkiye oldu.











