Bakan Bolat büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam ediyor

Bolat, Etimesgut Havaalanı'nda devam eden ve Anadolu Ajansının (AA) da global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'e ziyarette bulundu.





Bakan Bolat'a, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti.





Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğünün standına giden Bolat, ardından Milli Savunma Bakanlığı, ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, Sarsılmaz ve T3 Vakfının stantlarını gezdi.





Bolat, projelere ilişkin bilgi alarak, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.





Bakan Bolat, burada yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in Türkiye'de büyük bir markanın ismi olduğunu söyledi.





Etkinliğin önemine dikkati çeken Bolat, "TEKNOFEST neyin markası? Savunma sanayisindeki büyük gelişmenin, teknolojide yapılan büyük reformların, ilerlemelerin, gelişmelerin marka ismi haline geldi, gençlikle özdeşleşti. Türk gençliğine gelecek adına büyük bir heyecan, enerji, coşku ve umut veriyor. O nedenle bu yıl Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında TEKNOFEST; İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 ayrı vesileyle yapılıyor. Ankara'da dün başladı. T3 Vakfını tebrik ediyoruz." diye konuştu.





Savunma sanayisinin, yüz akı haline geldiğini vurgulayan Bolat, Türkiye'nin dünyada ilk 5-6 ülke içinde başarılı ihracat yapan ve teknoloji geliştiren bir ülkeye dönüştüğünü bildirdi.





Bolat, halkı ve özellikle gençleri TEKNOFEST'i görmeye, buradaki heyecanı yaşamaya, gelişmeleri ve Türkiye'nin umutlarını paylaşmaya davet etti.





- "Türkiye büyümeye devam ediyor, önemli olan bu"





Bakan Bolat, ​​​​​​​Türkiye İstatistik Kurumunun bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme rakamlarını da değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Dünya ekonomisinin çok yavaşladığı ve dünya ticaretinin neredeyse durma noktasına geldiği bir durumda, Türkiye'nin yıkıcı, ağır depremle mücadele ettiği bir dönemde fena değil. İlk çeyrekte yaklaşık yüzde 4 büyüme sağlanmıştı. İkinci çeyrek yüzde 3,8. İnşallah yılı da bu rakamlar civarında kapatmayı umut ediyoruz. Türkiye büyümeye, istihdam yaratmaya, ihracat yapmaya devam ediyor, önemli olan bu."











