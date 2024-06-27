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Ekonomi

Bakan Bolat Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr ile görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştıklarını bildirdi.

13:17 - 27/06/2024 Perşembe
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr'ı kabul etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ı kabulune ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


"Karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık"


İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilecek yönlerine dair istişarelerde bulunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:


"Görüşmemizde, ikili ticaret hacmimizin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi üzerine yoğunlaştık. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında Türk firmalarının Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin artırılması ve turizm alanındaki işbirliğimizi geliştirme konularının üzerinde durduk."




#Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr
#Ömer Bolat
#Suudi Arabistan
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