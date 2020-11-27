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Ekonomi Bakan Dönmez Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu yeniden kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 6 Kasım'daki rüzgardan elektrik üretim rekorunun 25 Kasım'da 153 bin 35 megavatsaat (MWh) ile yeniden kırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153 bin 35 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.


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