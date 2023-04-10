Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Çifte bayram müjdesi

Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez
, "Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak" diyerek
Sakarya Gaz Sahası'
ndan görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.
Dönmez
"Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak."
ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın Mayıs ayı itibariyle evlerde kullanılmaya başlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 20 Nisan'da duyuracağı müjdelerin gündemi değiştireceğini söylemişti.
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#doğal gaz
41 dakika önce