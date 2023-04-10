Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Çifte bayram müjdesi

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Karadeniz’deki doğal gaz keşfinin 710 milyar metreküpe ulaşarak 35 yıl süreyle tüm konutların ihtiyacını karşılayabileceğine ilişkin açıklaması sonrası Yunan basınından dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi. Proto Thema, tarihi keşfe ilişkin Türkiye'nin en büyük enerji projesi ifadelerini kullanırken Ta Nea ise 'Türkiye Mayıs ayından itibaren kendi doğal gazına sahip' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.