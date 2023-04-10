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Ekonomi

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Çifte bayram müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arefe günü vereceği müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

13:05 . 10/04/2023 Pazartesi
Diğer
Fatih Dönmez

Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez
, "Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak" diyerek
Sakarya Gaz Sahası'
ndan görüntülerin yer aldığı bir video paylaşımında bulundu.
Dönmez
"Bu bayram hepimiz için çifte bayram olacak."
ifadelerini kullandı.
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın Mayıs ayı itibariyle evlerde kullanılmaya başlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 20 Nisan'da duyuracağı müjdelerin gündemi değiştireceğini söylemişti.

#Fatih Dönmez
#Sakarya Gaz Sahası
#doğal gaz
41 dakika önce
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