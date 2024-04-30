Bakan Ersoy açıkladı: Milliyet farkı alan otelin cezası belli oldu

Olay sosyal medyada infial yaratınca Kültür ve Turizm Bakanlığı derhal harekete geçmiş ve otelden resmi savunma istenip, denetim için kontrolör görevlendirildi.
Otele 'milliyet farkı' incelemesi
Yaşananların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Bakan Ersoy, konu ile ilgili denetimlerin tamamlandığını duyurdu.
Konuyla ilgili sözlerine devam eden Ersoy, otele 54 bin lira ceza kesildiğini söyledi.
Ücret iadesi yapıldı
Mehmet Nuri Ersoy, ayrıca otel tarafından alınan ücret farkının müşteriye iade edildiğini açıkladı.
Otel özür diledi
Öte yandan Antalya'daki Limak Lara Hotel'de yaşanan durum nedeniyle Limak, resmi sitesinden bir açıklama yayınlamıştı.
Şirket açıklamasında, ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi.
Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.
Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.
Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farklı’ olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.