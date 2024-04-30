Bakan Ersoy açıkladı: Milliyet farkı alan otelin cezası belli oldu

Antalya'daki Limak Lara Hotel Deluxe’ün daha ucuz olması nedeniyle İngiltere merkezli bir siteden rezervasyon yaptıran bir kişiden, 'milliyet farkı ücreti' adı altında ekstra para aldığı ortaya çıktı.





Olay sosyal medyada infial yaratınca Kültür ve Turizm Bakanlığı derhal harekete geçmiş ve otelden resmi savunma istenip, denetim için kontrolör görevlendirildi.





Otele 'milliyet farkı' incelemesi





Yaşananların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.





Bakan Ersoy, konu ile ilgili denetimlerin tamamlandığını duyurdu.





Konuyla ilgili sözlerine devam eden Ersoy, otele 54 bin lira ceza kesildiğini söyledi.









Ücret iadesi yapıldı





Bakan Ersoy, "Misafir rezervasyonun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi." ifadesini kullandı.





Mehmet Nuri Ersoy, ayrıca otel tarafından alınan ücret farkının müşteriye iade edildiğini açıkladı.





Otel özür diledi





Öte yandan Antalya'daki Limak Lara Hotel'de yaşanan durum nedeniyle Limak, resmi sitesinden bir açıklama yayınlamıştı.





Şirket açıklamasında, ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi.





Otel açıklamasında, "Bugün medyada yer alan Limak Lara Hotel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.





Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür." ifadesi yer aldı.





Otelin açıklaması şöyle devam etti:





Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.





Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.





Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farklı’ olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.







