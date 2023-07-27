Bakan Işıkhan açıkladı: Deprem bölgesindeki işverenlerin prim borçları ertelendi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir taraftan yüksek kiralar, diğer taraftan evlerin boş tutulması; bu kabul edilecek bir şey değil. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Tabii bu konuda cezai yaptırım en son düşünülecek şey olabilir. Burada öncelikle bu boş evlerin kiraya verilmesiyle ilgili gerek vergisel anlamda gerek diğer anlamlarda bir teşvik sistemi getirilebilir" dedi.