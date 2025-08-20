Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Bakan Işıkhan: Memurlarımızın haklarını genişletmek için mesai harcadık

Bakan Işıkhan: Memurlarımızın haklarını genişletmek için mesai harcadık

13:0820/08/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz. Toplu sözleşme sürecinde 11 hizmet kolunda uzlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecinde oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadık. Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz" dedi.


HİZMET KOLLARINDA UZLAŞMA SAĞLANDI

Sürecin diğer detaylarına değinen Bakan Işıkhan, 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşma sağlandığını ve 4 milyondan fazla çalışanın bu anlaşmalardan faydalanacağını söyledi.


Işıkhan, "Oransal zam dışındaki kısımlarda büyük başarılara imza attık. 4,2 milyon memuru ilgilendiren mali ve sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede uzlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.


"HİÇBİR MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Uzlaşma sağlanan maddelerden bazılarını da paylaşan Bakan Işıkhan, koruyucu giyim yardımı sorununun çözüldüğünü ve bazı fazla çalışma saatlerine yüzde 25-35 oranında zam yapıldığını dile getirdi. Bu maddelerin toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım sağladığını ifade etti.


Bakan, memur ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini yineleyerek, "Nasıl ki bugüne kadar memurlara en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.


#Memur
#Zam
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS ile 2 Yıllıktan 4 Yıllığa Geçiş Yapılan Bölümler 2025