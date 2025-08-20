Bakan Işıkhan: Memurlarımızın haklarını genişletmek için mesai harcadık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.





Bakan Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecinde oransal zamla ilgili mutabakat sağlayamadık. Tahkim süreci söz konusu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına hepimiz saygı göstereceğiz" dedi.





HİZMET KOLLARINDA UZLAŞMA SAĞLANDI

Sürecin diğer detaylarına değinen Bakan Işıkhan, 11 hizmet kolunun tamamında uzlaşma sağlandığını ve 4 milyondan fazla çalışanın bu anlaşmalardan faydalanacağını söyledi.





Işıkhan, "Oransal zam dışındaki kısımlarda büyük başarılara imza attık. 4,2 milyon memuru ilgilendiren mali ve sosyal haklarda 58 maddede, hizmet kollarında da 311 maddede uzlaşma sağlandı" ifadelerini kullandı.





"HİÇBİR MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Uzlaşma sağlanan maddelerden bazılarını da paylaşan Bakan Işıkhan, koruyucu giyim yardımı sorununun çözüldüğünü ve bazı fazla çalışma saatlerine yüzde 25-35 oranında zam yapıldığını dile getirdi. Bu maddelerin toplamda 80 milyar liranın üzerinde bir kazanım sağladığını ifade etti.





Bakan, memur ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini yineleyerek, "Nasıl ki bugüne kadar memurlara en ileri hakları ve ücret iyileştirmelerini yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir memurumuzu ve çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.



