Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Bu yükü hafifleteceğiz

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. Asgari ücret zammı korona salgını öncesi yılda bir kez verilirken, alım gücünün düşmesiyle birlikte asgari ücrete temmuz zammı da verilmeye başlandı. En düşük ücret olarak da adlandırılan asgari ücret temmuz zammı sonrası belli oldu. Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret 1 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruşa yükseltildi. Peki 1 saatlik asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı hangi yılda ne kadar oldu? Asgari ücret zam oranı en yüksek ne zaman verildi? İşte Asgari ücret 2023 temmuz zammı detayları.