Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Bu yükü hafifleteceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
Bakan ışıkhan, enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirterek,
"Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor"
dedi.
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek. Asgari ücret şu an 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.
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1 saat önce