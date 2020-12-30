Ekonomi Bakan Karaismailoğlu Salı gecesi 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Karaismailoğlu: Salı gecesi 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Bakan Karaismailoğlu: Salı gecesi 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye’nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Adil Karaismailoğlu
Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 5A uydusunu Pazartesi gecesi uzaya fırlatacaklarını açıkladı.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ordu’da bulunan Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu TÜRKSAT 5A’nın Pazartesi gecesi uzaya fırlatılacağını belirtti.

  • Bakan Karaismailoğlu "Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz" dedi.

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