Bakan Nebati duyurdu: Depremzede kadın girişimciye destek

Bakan Nebati'nin paylaşımının tamamı şu şekilde: Her zaman dayanışma içinde fedakârca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız. Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur.