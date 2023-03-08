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Ekonomi

Bakan Nebati duyurdu: Depremzede kadın girişimciye destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkânı sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

17:47 . 8/03/2023 Çarşamba
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Bakan Nebati'nin paylaşımının tamamı şu şekilde: Her zaman dayanışma içinde fedakârca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız. Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz. Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur.

Toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır

Böylece, depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkânı sunulacaktır. Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır. Kadın Kooperatifleri Can Suyu Kredisi'nin yanı sıra KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi'ni de hayata geçiriyoruz.

KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi kapsamında, kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz; toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecektir.

#nureddin nebati
#hazine ve maliye bakanlığı
#Halkbank
2 saat önce
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