Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Bakan Selçuk duyurdu Asgari ücretle ilgili ilk toplantı tarihi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk duyurdu: Asgari ücretle ilgili ilk toplantı tarihi belli oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 4 Aralık'ta gerçekleştirecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısı için işçi ve işveren temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, şu bilgileri verdi: "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık'ta yapmasını kararlaştırdık. Sürecin şimdiden tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu yıl asgari ücretin, tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini temenni ediyorum."

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Oy çokluğuyla karar veriliyor

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda: Kısmı zamanlı çalışma maddesi metinden çıkarıldı
GÜNDEM
İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda: Kısmı zamanlı çalışma maddesi metinden çıkarıldı

Mevcut asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

  • Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı
EKONOMİ
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı


Abone Ol Google News
Servislere pandemi düzenlemesi

Servislere pandemi düzenlemesi

​Okulun açık olduğu güne göre yüzde 90'a kadar tahsil edilebilir.
Ne geceleri var ne gündüzleri

Ne geceleri var ne gündüzleri

Koronanın izini sürüyorlar filyasyon ekipleri 7/24 görevde.
Asgari ücretliyim diyen İYİ Partili Çamanın Maldivlerde tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Riskli binada oturanlara belediye 'Boşaltın' deyince arbede çıktı.

Tarihin<br>en düşük sayısı

Tarihin
en düşük sayısı

​Bakan Soylu 'ilk kez açıklıyorum' diyerek duyurdu.

YouTube'da her yayın yapan<br>büyük bir hatip değil

YouTube'da her yayın yapan
büyük bir hatip değil

​İslam ile müşerref olan Tzortzı, Müslümanların asıl görevini anlattı.

Efsaneye veda

Efsaneye veda

Maradona son yolculuğuna uğurlanıyor.
Zombi vizon istilası

Zombi vizon istilası

​Koronavirüs mutasyonu korkusu nedeniyle gömülmüşlerdi.

​Kadın ve Adalet Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.