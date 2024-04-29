Bakan Şimşek 'Dış kaynak akışı güçleniyor' diyerek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad ziyaretindeki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor"
"Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor"
İKB'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Riyad'da iki gün süren "Yıllık Toplantılar"a katıldığı bilgisini veren Şimşek, toplantılar kapsamında, İKB Grubunun 2024-2026 döneminde Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen Ülke Stratejisi'nin kabul edildiğini söyledi.
Söz konusu stratejinin, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da yer alan kalkınma öncelikleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:
İKB Grubunun kuruluşundan beri Türkiye'ye 12,9 milyar dolar finansman sağladığına dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin, bankadan uygun koşullu kredi kullanan ülkeler arasında 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi. Şimşek, 2021-2023 döneminde de İKB Grubu tarafından ülkeye yönelik yaklaşık 800 milyon dolarlık finansmanın onaylandığını dile getirdi.