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Ekonomi

Bakan Şimşek 'Dış kaynak akışı güçleniyor' diyerek duyurdu: Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışının güçlü şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-2026 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak" dedi.

12:38 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:43 - 29/04/2024 Pazartesi
DHA
Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Riyad ziyaretindeki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.


"Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor"

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Uluslararası kuruluşlar programımıza güveniyor. Dış finansman imkanları artarak devam ediyor. 1975'ten bu yana ülkemize 12,9 milyar dolar finansman sağlayan İslam Kalkınma Bankası Grubu, 2024-26 döneminde kalkınma önceliklerimizi desteklemek için 6,3 milyar dolar finansman imkanı sunacak"
ifadelerini kullandı.


"Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor"

İKB'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Riyad'da iki gün süren "Yıllık Toplantılar"a katıldığı bilgisini veren Şimşek, toplantılar kapsamında, İKB Grubunun 2024-2026 döneminde Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen Ülke Stratejisi'nin kabul edildiğini söyledi.


Şimşek, strateji kapsamındaki çerçeve programı, İKB Başkanı Muhammed Sulaiman Al-Jasser ile imzaladıklarını ifade ederek,
"Stratejiyle, İKB, ülkemizdeki projelere 6,3 milyar dolar tutarında finansman sağlamayı öngörüyor. Uygulamaya koyduğumuz ekonomi programı sayesinde Türkiye'ye yönelik dış kaynak akışı güçlü şekilde devam ediyor" d
iye konuştu.

Söz konusu stratejinin, Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da yer alan kalkınma öncelikleriyle uyumlu olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Strateji kapsamında sağlanacak finansman eğitim, sağlık, ulaştırma, finans, tarım, sanayi, enerji, altyapı gibi birçok sektördeki faaliyetin desteklenmesi amacıyla kullanılacak. Strateji, İKB Grubunda yer alan tüm kuruluşları, İKB, İslam Kalkınma Bankası (İKB), Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (ITFC), Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu (ICD) ve İslam Ülkeleri Arası İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumunu (ICIEC) kapsıyor. 6,3 milyar dolarlık tutarın 2 milyar dolarının İKB'den, 900 milyon dolarının ITFC'den, 300 milyon dolarının ICD'den ve 3,1 milyar dolarının ICIEC'ten sağlanması öngörülüyor"

İKB Grubunun kuruluşundan beri Türkiye'ye 12,9 milyar dolar finansman sağladığına dikkati çeken Şimşek, Türkiye'nin, bankadan uygun koşullu kredi kullanan ülkeler arasında 4'üncü sırada yer aldığını bildirdi. Şimşek, 2021-2023 döneminde de İKB Grubu tarafından ülkeye yönelik yaklaşık 800 milyon dolarlık finansmanın onaylandığını dile getirdi.



#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#finansman
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