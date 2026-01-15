Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik

"Uluslararası kuruluşların geleceğe yönelik tahminleri, 5G mobil bağlantılarının ve penetrasyon oranlarının dünya genelinde önemli ölçüde artacağını gösteriyor. Sektör raporları, küresel 5G bağlantı sayısının, 2029'a kadar yaklaşık 8,5 milyara ulaşacağını ve bu rakamın tüm kablosuz teknolojilerin yaklaşık yüzde 59'unu temsil edeceğini öngörüyor. Abonelik bazında ise 2030 sonunda 6,3 milyar 5G abonesine ulaşılması, bu sayının toplam mobil aboneliklerin yüzde 67'sini oluşturması bekleniyor. Küresel 5G altyapı pazarının değeri de 2025'te yaklaşık 47 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakam, bu teknolojilerin yalnızca bir araç değil, ekonomik büyümenin motoru olduğunu gösteriyor"