Bakan Uraloğlu: Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile videokonferansla görüştü. Bakan Uraloğlu, görüşmede, 17 Temmuz'da sona eren 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile ilgili olarak bakanlığının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını takip ediyoruz. Tahıl koridorunun devamı Dışişleri bakanlarımızın yapacağı görüşmelere göre şekillendirilmiş olacak. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu sayede Karadeniz'deki ticaretin devamı sağlanmış olacaktır. Bu hususta hangi konumda, nasıl destek vermemiz gerekiyorsa o çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz" dedi.