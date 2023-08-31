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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla video konferansla görüştü. İkilinin görüşmesinde 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile ilgili olarak bakanlığının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirten Uraloğlu, ''Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu sayede Karadeniz'deki ticaretin devamı sağlanmış olacaktır'' ifadelerini kullandı.

18:30 . 31/08/2023 Perşembe
DHA
Bakan Uraloğlu ayrıca Ukrayna'nın savaş nedeniyle zarar gören otoyolları ve ulaşım alt yapısının yeniden inşasıyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu ayrıca Ukrayna'nın savaş nedeniyle zarar gören otoyolları ve ulaşım alt yapısının yeniden inşasıyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile videokonferansla görüştü. Bakan Uraloğlu, görüşmede, 17 Temmuz'da sona eren 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile ilgili olarak bakanlığının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, "Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını takip ediyoruz. Tahıl koridorunun devamı Dışişleri bakanlarımızın yapacağı görüşmelere göre şekillendirilmiş olacak. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu sayede Karadeniz'deki ticaretin devamı sağlanmış olacaktır. Bu hususta hangi konumda, nasıl destek vermemiz gerekiyorsa o çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz" dedi.


Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kırım'ın ilhak edilmesiyle ilgili Türkiye'nin durduğu noktanın açık ve net olduğunu ifade eden Uraloğlu, "İki ülke arasındaki savaştan belki de en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Savaşın bitmesi için gayretlerimizi Cumhurbaşkanımız defaten dile getirmiştir ve en üst sevide çalışmalar yürütülmektedir. Bunu sizler de biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.


#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Ukrayna
#liman
#Tahıl Koridoru Anlaşması
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