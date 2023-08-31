Bakan Uraloğlu Maltalı mevkidaşıyla görüştü: Ortak Komisyon yeniden canlandırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bursa Hızlı Tren Hattı'nı 2026'da bitireceklerini belirten Uraloğlu, "Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren projemizi bitirdik. Bunun fizibilitelerini yapıyoruz. Ankara ile İstanbul arasını iki durakla yaklaşık 80 dakikada kat etmiş olacağız. Bunu da 2028 için iddialı olabilir ama bunu da inşallah ihalesini yapıp bunun da yapım çalışmalarına başlayacağız." dedi.