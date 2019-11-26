Bakan Varank açıkladı: Türkiye'nin otomobili aralık ayında kamuoyuna tanıtılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.
Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun aralık ayında ön gösterim araçlarını kamuoyuna tanıtacağını belirtti.
Bakan Varank, "Savunma sanayisi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurt içi ve yurt dışı sipariş aldı" dedi.
"Kutup Araştırmaları Enstitüsü kurulacak"
TÜBİTAK çatısı altında Kutup Araştırmaları Enstitüsünü kurma kararı aldıklarını belirten Varank, "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.