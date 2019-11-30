Ekonomi Bakan Varank Avrupanın en büyük özel markalı sakız üreticisi CCCyi ziyaret etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank Avrupa'nın en büyük sakız üreticisi CCC'yi ziyaret etti

Bakan Varank Avrupa'nın en büyük özel markalı sakız üreticisi CCC'yi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu’da bulunan Continental Confectionery Company (CCC) sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sakız ve şekerleme fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sakız ve şekerleme fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu’da bulunan Continental Confectionery Company (CCC) sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan Ar-Ge, üretim, yatırım, ihracat, istihdam rakamlarını paylaştığı ziyarette, Yıldız Holding'in 1 milyar dolar ihracat hedefi için Amerika, Japonya, İngiltere, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ürünler hakkında bilgi aktarıldı.

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