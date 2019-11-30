Bakan Varank Avrupa'nın en büyük özel markalı sakız üreticisi CCC'yi ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sakız ve şekerleme fabrikasına ziyaret gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorlu’da bulunan Continental Confectionery Company (CCC) sakız ve şekerleme fabrikasını ziyaret etti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ve Ülker Türkiye, Orta Asya, Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan Ar-Ge, üretim, yatırım, ihracat, istihdam rakamlarını paylaştığı ziyarette, Yıldız Holding'in 1 milyar dolar ihracat hedefi için Amerika, Japonya, İngiltere, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinin de içinde bulunduğu 100'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen ürünler hakkında bilgi aktarıldı.

EKONOMİ Bakan Varank'tan çok sayıda fabrikaya gece ziyareti