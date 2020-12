Bakan Varank'tan yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrı: Kapımız her zaman açık Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Pandemi Sonrası Dünyada Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla 4'üncüsü gerçekleştirilen TRT World Forum 2020'de yaptığı konuşmada yabancı araştırmacı ve iş insanlarına çağrıda bulundu. Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programımız, katma değerli üretimi ve ihracatı artırmayı hedefliyor. Kapılarımız dünyanın her yerinden araştırmacılara ve iş insanlarına her zaman açık. Yapay Zeka Enstitüsü'nü yapılandırdık. Enstitümüzün, araştırma bölümleri, yetkinlik merkezleri ve birlikte oluşturma laboratuvarlarıyla çok disiplinli bir vizyonu olacak. Özellikle yapay zeka ve makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, büyük veri, siber güvenlik, blokzincir, 5G, uzay teknolojileri, nanoteknoloji ve biyoteknoloji yetkinliğimizi daha da geliştirmek için orta vadeli Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi hazırladık. Bu alanlarda somut yol haritalarımızı da hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 01 Aralık 2020, 15:39 Son Güncelleme: 01 Aralık 2020, 15:53 AA